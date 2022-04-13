消委會｜浴巾非愈貴愈好 逾千元產品得3星總評 9大Q&A學保養浴巾

洗澡後用作抹身的浴巾，作為其中一樣貼身的物品，品質當然要好。但據消委會周三(13日)公布的浴巾檢測發現，原來價錢愈貴就不等如品質愈高。當中一條意大利製、售價達$1,120的FRETTE浴巾，僅獲消委會的3星總評。相反，不少售價$200或以下的浴巾，卻獲消委會的4星或以上總評，部份更高達4星半。此外，日常到底該如何正確保養浴巾？大約使用多久便應更換?

消委會總評達４星半的浴巾，包括Cherry、LE NOBLE、SHERIDAN及BLANC DES VOSGES。（左至右，消委會提供）

4款浴巾獲消委會4星半好評

消委會早前抽查了市面40款不同價格的浴巾，成份均以棉為主，樣本售價由$29至$1,120不等，當中獲4星半總評（最高5星）的樣本包括Cherry、LE NOBLE、SHERIDAN及BLANC DES VOSGES的浴巾。

在這次檢測中，最為昂貴的為一條意大利製、售價達$1,120的FRETTE浴巾，僅獲消委會的3星總評，其吸水效能、乾燥速度亦僅得3星半評價。而且經洗濯一次後，其表面已起毛球，其色彩亦明顯不及洗濯前亮麗。反觀檢測中其他售價為$200或以下的浴巾，總共有8款均可獲消委會4星或以上的總評。

對於消委會的檢測結果，FRETTE的代理商回應指，消委會的測試在實驗室的洗滌設施進行，這會影響其產品的品質，並指公司選用最優質的天然材料及由有數十年經驗的專家製作出高級的產品。為保留產品的優質品質，代理商建議有關產品只在個人專用的家用洗衣機並配合洗水標示進行洗滌。

其他獲消委會4星總評浴巾：

．IKEA：HIMLEAN Bath Towel 80510465（$130）

．HÓME CÓORDY：大型浴巾 HC-SF203UC181（$100）

．On Living Homeware：Cotton Towel（$165）

．VOSSEN：Yoko Bath Towel VS1183700266（$179）

．NASTEX：Fine Color Confort 0865080（$209）

．MERITON：Meriton II Bath Towel（$228）

．今治四國：Imabari Towel 4172（$229）

．MAISON DELUXE：真珠の惠み JOG-B04-PP（$340）



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浴巾為貼身的用品之一，品質自然要好。（Shutterstock）

聲稱具抗菌功能的浴巾表現參差

用過的浴巾或會散發一股難聞的氣味，即使清洗後，異味還是揮之不去。由於浴巾長期接觸水和身體皮脂，再加上一般置於高溫潮濕的浴室，若使用後不立即清洗晾乾，非常容易成為細菌，甚至是致病菌等微生物繁殖的溫床。

而在這次的40款浴巾樣本中，當中有8款聲稱具有抗細菌功能。但消委會檢測發現，當中只有Hayashi泉州Nomos Bath Towel能有效抑制2種試驗菌種（金黃葡萄球菌和克雷伯氏肺炎菌）的生長，抗菌表現尚算不俗。不過，當經過洗濯50次後，其抑制克雷伯氏肺炎菌的能力便明顯下降。其他大部份樣本則只能抑制金黃葡萄球菌的生長，但M&S Home浴巾的抗菌表現則強差人意，無論是洗濯1次或50次，皆未能有效抑制兩種試驗菌種的生長。

除細菌外，潮濕的浴室環境亦容易滋生霉菌。經消委會檢測發現，全部樣本經檢測後均有大量霉菌生長。因此，消委會建議用過的濕浴巾應立即清洗及晾乾，即使是清潔及乾透的浴巾亦應避免長期置於潮濕、不通風的浴室。

▼同場加映，消委會快測包搜尋器使用貼士：（按圖👇👇👇）

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浴巾經洗濯後的表現。(消委會提供)

浴巾保養Q&A知多啲

浴巾作為日常生活中其中一樣最為貼身的用品，消委會亦邀請了香港理工大學紡織及服裝學系教授簡志偉博士，為消費者解答一系列有關保養浴巾的疑問。

使用柔順劑有助毛巾回復柔軟嗎?



適當使用柔順劑確可使毛巾回復柔軟。不過，過量使用柔順劑或使用柔順劑後沒有徹底清洗毛巾，柔順劑會殘留在毛巾表面，產生黏滑的手感，亦會降低毛巾的吸水能力。因此，大部分的毛巾護理標籤都有列明使用柔順劑，或含柔順成分的洗衣劑會影響其吸水效能。

此外，柔順劑所含的化學成分例如香料與防腐劑，或可能引致某些人的皮膚或呼吸道敏感，而柔順劑用後排放至海洋，也可能影響生態環境。

毛巾可以用漂白水清洗嗎?



漂白水有機會令毛巾顏色改變，而使用不當更會破壞毛巾的纖維，令其柔軟度及撕裂強度變差。因 此，不宜經常使用漂白水清洗毛巾，以免令其使用壽命減短。

使用白醋、梳打粉浸泡毛巾，有助去除毛巾的異味?此外，白醋有助回復毛巾的柔軟？



這些都是坊間的做法，因為白醋含醋酸，可以殺菌、除臭。梳打粉呈弱鹼性，與油垢等酸性物質相遇便會產生中和作用，可以去污、除臭。此外，白醋可以清除附著在毛巾上面的水垢，這樣可使毛巾恢復柔軟。不過，使用白醋、梳打粉後要徹底清洗。

▼同場加映，消委會五星總評米製麵食：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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毛巾適宜與其他衣物一起洗滌 ?



新買的毛巾一般都有掉毛的情況，因此，應盡量避免與衣物一起洗滌，以免毛巾上的絨毛黏在衣物上，難於清理。此外，建議將毛巾與其他衣物分開洗滌，避免衣物的拉鏈、扣子等損壞毛巾的線圈，出現勾紗等情況。

毛巾使用多久便需更換 ?



毛巾屬消耗品，若以2條毛巾交替使用，連續使用3個月左右（即使用或清洗約50、60次）便需更換。因破爛或已磨損的毛巾容易滋生細菌，一旦發現毛巾破爛便需立即更換；而每次使用後都應清洗並放在通風的地方晾乾。由於頻繁地清洗毛巾亦會縮短其使用壽命，消費者日常可以2至3條毛巾交替使用。此外，注意千萬不要與其他人共用毛巾，以免增加細菌或病毒傳播的機會。

使用熱水或高溫烘乾毛巾，有助殺菌除臭 ?



熱水雖有殺菌作用，但毛巾普遍 由 棉 製 成，高 溫 會 使 毛 巾 縮 水，使用不當亦有機會破壞其纖維，令其柔軟度及撕裂強度變差。此外，亦不宜使用高溫烘乾或熨斗燙毛巾。使用最高水溫約40°C或按毛巾的護理標籤上的指示水溫清洗毛巾，可延長毛巾的壽命。

毛巾適宜在太陽下晾曬嗎 ?



一般人都認為將毛巾置於太陽下晾曬，可以讓毛巾更乾爽及殺菌除臭，惟過度暴曬會使毛 巾褪色。因此，不宜長時間將毛巾暴曬於陽光下。

如何避免浴巾發霉及發出異味 ?



不想毛巾發霉、產生異味，首先要避免毛巾成為細菌及霉菌的溫床，每次使用後應盡快清 洗，去除黏附在纖維上的身體皮脂。清洗後切記晾乾，讓毛巾保持乾爽。即使毛巾用後不立即清 洗，也應展開掛放在通風地方晾乾。若是在潮濕、下雨的天氣，適宜選用薄毛巾，避免毛巾積存過多水分而滋生細菌及霉菌。

若毛巾已有霉菌黑點，可以用什麼方法去除？



若果毛巾上出現霉菌黑點，即表示毛巾上已經有霉菌／細菌滋生，在這情況下，建議更換毛巾。若未能即時更換，可以用漂白水或消毒劑洗滌，但要注意用量，過 量使用會令毛巾柔軟度和撕裂強度變差。