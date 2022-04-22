癌症｜3個危險因子令罹患口腔癌機率增123倍！6招飲食遠離頭頸癌

頭頸癌好發於25～44歲，比其他癌症提早10年，近來更有年輕化的趨勢。台灣癌症關懷基金會黃淑惠資深營養師提出飲食6招，讓你遠離頭頸癌。



頭頸癌是頸部以上的癌症，包括口腔、舌、鼻咽、口咽、下咽、喉部、唾液腺、鼻腔鼻竇、耳部等發生的癌症，其好發年齡為25〜44歲，比其他癌症提早10年，目前更有年輕化的趨勢！

而罹患頭頸癌的因素包含：抽煙、嚼檳榔、飲酒3個危險因子，以及遺傳、環境（長期暴露於硫磺、鎳或石棉環境）、不良飲食習慣（長期高油高糖飲食、醃製品、煙燻物、豆類發酵物、發霉穀物）等。

6招飲食遠離頭頸癌（按圖看清👇👇👇）

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復發率高預後差 飲食6招遠離頭頸癌

大部分頭頸癌患者治療上會採取外科手術，導致顏面外觀改變，說話和飲食吞嚥能力皆受影響，頭頸癌復發率高（約6成）預後差，許多患者術後因無法正常進食而出現營養不良現象，平均死亡年齡59歲，比起其他癌症短命許多，在此台灣癌症關懷基金會黃淑惠資深營養師提出飲食6招，就能遠離頭頸癌：

第1招：拒絕煙檳酒

世界衛生組織國際癌症研究署（IARC）已將香煙、檳榔及酒精代謝物乙醛列為一級致癌物；研究亦指出：與一般人罹患口腔癌罹患機率相比，有抽煙者為無抽煙者18倍，吃檳榔者為無嚼食者28倍，抽煙加吃檳榔是兩者都沒有的90倍，而抽煙、檳榔再加上喝酒則高達123倍罹患率！

第2招：減少醃製、煙燻、發酵物的攝取

加工肉品亦為IARC列為一級致癌物，其添加亞硝酸鹽，亞硝酸鹽會與胺類轉換為亞硝胺而有致癌性；另外煙燻雞鴨魚的過程，將產生多環芳香物具有致癌性；醃製蔬菜則因為醃製過程容易污染，細菌滋生下會將蔬菜的亞硝酸鹽釋放出來而提高致癌性；豆類發酵物（如：腐乳、臭豆腐等）發霉穀物（如：雜糧或花生）則容易黴菌污染釋出毒素，這些食物都應盡量避免使用。

第3招：避免過燙、過辣的食物

過度高溫或辛辣食物（麻辣燙、紅辣椒、辣咖哩等）都很容易對口腔黏膜產生過度刺激，增加病變機會，因此應避免或減少食用。

鼻咽癌的預防方法（按圖👇👇👇）

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第4招：減少高油高糖飲食

不單是頭頸癌，幾乎所有癌症的發生都和高油高糖飲食相關，因為過度油炸、燒烤、甜食都會讓因為產生較多自由基攻擊正常細胞而引發癌症。

第5招：增加新鮮蔬果的攝取

新鮮蔬果可以提供足量維他命、礦物質和植化素，可以抗氧化及清除自由基，提高抗癌力，降低癌症發生。

第6招：選擇適量好油烹調

飲食中Omega-3脂肪酸有抑制體內發炎反應的功效，對於減少口腔上皮細胞病變是有益的，因此建議適量攝取亞麻仁籽、核桃、魚油等。

頭頸癌飲食賦能照護 找回癌友健康

台灣癌症關懷基金會黃翠華執行長指出，頭頸癌中的最大宗是口腔癌，台灣每年新確診超過8,000人，90%是男性且常見於壯年，是影響外觀與進食最嚴重的癌症，患者常因臉部外型改變與治療歷程失去工作，進而成為經濟弱勢，如何幫助他們學會簡單料理守住體重，找回自信心與健康，實在是重中之重。

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