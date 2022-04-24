狐臭｜飲食辛辣重口味易中招？大部分患者與遺傳有關4大治療方法

夏天到了總想要穿輕薄的衣服清涼一下，但是當腋下散發出濃濃的臭味時常讓人退避三舍。狐臭是不少人的惡夢，不管多頻繁地透過洗澡、換穿衣物就是無法掩蓋臭味，雖然沒有生理危害，但也為患者帶來社交上莫大的困擾。

文：文子齊 資料查核：Hello 醫師



到底這種惱人的味道應如何治療？是什麼原因造成狐臭？有狐臭困擾又該看哪科？讓《Hello醫師》和你一起擺脫狐臭的煩惱。

狐臭的原因是什麼？（點圖放大👇👇👇）

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狐臭又稱「腋下臭汗症」（apocrine bromhidrosis），皮膚有2種汗腺，分別為大汗腺以及小汗腺。大汗腺又稱為頂漿腺，分布在腋下、外生殖器、外耳道、乳房腺體，大家常常聽到的狐臭是由大汗腺所引起。因此當狐臭症狀發生時，通常會建議應求診皮膚專科的醫師做進一步治療。

由於頂漿腺功能旺盛，其分泌的液體被細菌分解後，會產生二氧化硫以及氨，這時就會產生一種特殊、刺鼻的味道。另外，頂漿腺也分布在耳朵周圍，所以有狐臭的人通常耳垢也較為濕潤。

小汗腺又稱為外分泌汗腺，在比較淺的真皮層，遍布於全身，受到體溫調節而排汗，分泌的汗液主要是以水和鹽分為主。然而，小汗腺若分泌完汗液後沒有及時清潔，被細菌分解也會有異味產生，也就是我們俗稱的汗臭味。若小汗腺分泌過多的汗液，會有「多汗症」的問題，而多汗症經常與狐臭合併發生。

至於為什麼會有狐臭，大部分都是與遺傳有關，若父母兩者都有狐臭，子女有狐臭的機率高達80%。

▼2招分清楚你是「汗味」還是「狐臭」（按圖了解👇👇👇）

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狐臭的人通常有哪些特徵？

除了遺傳會造成狐臭，這裡也整理了狐臭的人大多會有的特徵或是習慣：

1. 人種：黑人有狐臭的比例高於亞洲人。

2. 男女：男女比數差不多，但女性會稍微多一點。

3. 年齡：青春期之後會很明顯，但中年之後會逐漸消失。

4. 生活習慣：腋毛多、飲食偏辛辣、重口味的人較容易有狐臭。



從生活習慣改善狐臭

若只有輕微的狐臭味，可以按照下列生活習慣來改善異味：

1. 保持腋下乾燥，流完汗就馬上擦乾

2. 穿著排汗衣物且要常常更換

3. 使用止汗劑、清香劑改善異味

4. 改善飲食習慣



怎麼治療狐臭

雖然症狀輕微的人可以利用生活習慣改善臭味，但有些人的狐臭已經嚴重到干擾到生活與社交，此時就需要手術來改善狐臭的問題：

1. 肉毒桿菌素：療程快速簡單，但需要重複施打，效果維持6~8個月左右。

2. 頂漿腺刮除手術：切除腋下的頂漿腺，傷口約4~5公分，術後較難照顧且汗腺沒有切除乾淨的話，味道依然會存在。

3. 微創旋轉刀刮除手術：手術前會將腋毛清潔與清除，可以縮小傷口與術後恢復時間，適合狐臭很嚴重的患者。

4. 非侵入式的微波止汗治療：透過熱能破壞兩側腋下汗腺來達到去除異味的效果，若患者的狐臭有合併多汗症，可以考慮此治療手術。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：聞腋青年好困擾、8成遺傳自父母！改善狐臭看這科、4大療法治療狐臭】

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