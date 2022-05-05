脫髮｜人工智能技術治療脫髮　精準科學數據破解生髮迷思

對於有脫髮困擾的人，總是會尋求各式治療方法，然而坊間的脫髮療程，主要依靠醫生或治療師經驗決定療程，而沒有科學數據支持藥物、手術或療程效果，使得無數遭受脫髮問題的人士難以得到適合的治療，浪費金錢之外更白白錯失拯救毛囊的黃金機會。醫學科技日新月異，透過人工智能進行頭皮分析的技術早已面世，以嶄新AI 頭皮分析儀可精準而全面的檢查頭皮，提供客觀的科學數值和分析，找出脫髮的成因，從而制定最合適的針對性活髮療程。



醫學科技日新月異，透過人工智能進行頭皮分析的技術，能提供客觀的科學數值和分析，找出脫髮的成因，從而制定最合適的針對性活髮療程。（圖片：fotofinder）

嶄新 AI 數據分析技術 精準採集頭皮資訊和脫髮狀況

由Hair Forest髮森引入、獲德國紅點設計獎的升級版AI 頭皮分析儀FotoFinder，採用嶄新的 AI 數據分析技術，全方位掃描頭皮，自動分析多項數據，並透過精準定位功能，追蹤毛髮生長情況，令醫療人員能夠深入而全面掌握客人的頭皮資訊和脫髮狀況，即時為脫髮患者提供詳細報告，從而制定最合適的育髮療程，使療效提升到更高水平。

AI 頭皮分析儀 FotoFinder 採用嶄新的 AI 數據分析技術，全方位掃描頭皮，自動分析多項數據，並透過精準定位功能，追蹤毛髮生長情況。（圖片：fotofinder）

FotoFinder 的核心技術是當中的嶄新 AI 數據分析技術。分析技術方面，坊間的分析儀並無配置 AI 技術，治療師只能以肉眼判斷和主觀分析，使分析結果的準確、專業性及客觀程度大打折扣；相反，FotoFinder 透過收集客觀的科學數值，以人工智能進行自動分析，找出脫髮成因及跟進治療進度，對症下藥，大大提升療程有效性及節省不必要之療程費用。

AI 全方位自動分析比傳統技術優勝

一般分析儀只限於檢測鏡頭範圍，未能顧及周邊位置的頭皮健康狀況；而 FotoFinder 透過電腦化掃描，涵蓋整個頭部範圍，其中以下四項參考指數尤其關鍵，更是一般分析儀無法採集的，包括「毛髮數量、直徑、粗髮、細髮的比例」、「一根、二根或多根毛髮的毛囊比例」、「空毛囊數量」以及「毛髮中線密度」，務求能夠全面掌握療程前的脫髮問題和療程後的生髮進度。

FotoFinder 能夠全面檢測頭皮、頭髮和毛囊狀況，更會採集多達33項參考指數，包括「毛髮數量、直徑、粗髮、細髮的比例」、「一根、二根或多根毛髮的毛囊比例」、「空毛囊數量」以及「毛髮中線密度」。（圖片：Hair Forest髮森）

此外，FotoFinder更具備「毛髮生長期和休止期分析」功能，能夠精確對比每根毛髮的資料，提供準確的「生長期／休止期毛髮比例」數據。這個功能是一般分析儀無法做到的。

FotoFinder 透過收集客觀的科學數值，以人工智能進行自動分析，找出脫髮成因及跟進治療進度，對症下藥，大大提升療程有效性及節省不必要之療程費用。（圖片：Hair Forest髮森）

除了用於制定高效的育髮療程，FotoFinder的AI數據分析技術同時廣泛應用於其他相關醫療用途，包括皮膚科醫療檢查、頭皮毛囊醫學研究等。

Hair Forest髮森引入最新科技 為各類脫髮人士制訂個人化治療方案

Hair Forest髮森是醫思健康旗下的專業健髮中心，醫思健康作為全港最大上市醫療集團，擁有由超過139位醫生組成的龐大醫療團隊；旗下的60間診所或服務中心提供一站式醫療及健康服務。

FotoFinder是Hair Forest髮森指定使用的儀器，除此之外，Hair Forest髮森亦設有其他獨家先進活髮技術及護髮儀器，能夠處理多種脫髮問題，例如頭髮稀疏、頭皮屑多、頭皮油脂過盛等。

Hair Forest髮森提供一對一專業頭皮分析服務以及脫髮危險指標綜合檢查，透過協助客人了解脫髮的真正原因，再制訂個人化的治療方案。治療團體中的中醫、西醫和營養師將針對客人情況作出從內至外的針對性調理，並持續跟進。在醫學實證、研究數據的支持下，Hair Forest髮森引入最新科技，為面對脫髮問題的人士提供合適而高效的治療。