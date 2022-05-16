鼻咽癌｜金宇彬發現患癌靠一大關鍵！早晨第一口痰帶血絲要當心

32歲的南韓演員金宇彬，5年前發現罹患鼻咽癌，經歷2年治療回歸演藝圈，最近發表大作。韓國前娛樂記者的YouTuber李鎮浩爆料，金宇彬早就有流鼻血情形，但沒有多想，只以為是行程太滿、身體太操勞而已，直到李炳憲一句話提醒他不能輕忽，才及早到醫院檢查，發現癌症，幸好沒有錯過治療時機。



之後金宇彬經歷了藥物、放射線治療，他也曾寫下親筆信分享抗癌及放射線治療的歷程，如今順利重返演藝圈。

▼鼻咽癌5種徵兆（點擊查看👇👇👇）

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與EB病毒關係密切

台灣國泰綜合醫院耳鼻喉科主任級醫師張燕良表示，鼻咽癌的病因很複雜，較常被提及的包括種族遺傳、環境和EB病毒感染3部分，其中在種族遺傳方面，華人的鼻咽癌被公認發生率最高，臨床上也發現，患者一等親內罹患鼻咽癌的機會是一般人的20倍。

環境因素上，較常被提到的是含硝化物的醃漬鹹魚，以及煙、酒、檳榔等。此外，鼻咽癌與EB病毒一向被認為有密切關聯，而抗EB病毒抗體測定，不僅是臨床上用來診斷的輔助工具，在鼻咽癌的篩檢、追蹤及預後的判斷上也都有重要的意義。

早晨痰帶血絲要當心

台灣張燕良醫師表示，鼻咽癌的徵候和症狀大致分為頸部淋巴病變；頭頸區域疼痛；鼻部或口部的出血；鼻腔、鼻竇及鼻咽症狀；耳部和神經症狀6大群。頸部淋巴病變是最早，也是最常出現的臨床表現，約3至4成病患的初發症狀是頸部淋巴病變，到病患就診時，甚至已高達7至8成。頭頸區域的疼痛則常以是頭痛，尤其是偏一側的頭痛。

張燕良醫師指出，鼻部或口部出血是鼻咽癌非常常見的表徵，通常病患會在早晨第一口痰中帶有血絲，偶爾也會有輕度的鼻出血，或鼻涕帶有血絲。鼻咽癌在鼻腔、鼻竇及鼻咽的症狀與鼻炎或鼻竇炎很相似，像是鼻塞、鼻涕倒流、鼻音重、嗅覺減低等；耳部的症狀則可能有聽力障礙、耳鳴、耳悶塞感等。

鼻咽癌的預防方法（按圖👇👇👇）

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早期發現、年輕人預後好

鼻咽癌的診斷主要以鼻咽切片病理檢查，而血液抗EB病毒抗體測定則有助於早期診斷。張燕良醫師表示，鼻咽癌對放射線治療和化學治療都有相當不錯的敏感性，且由於鼻咽癌容易有淋巴結轉移，所以手術並非治療的首選，初診斷的病患通常採放射線與化學治療，近年也有針對腫瘤細胞的標靶治療，與EB病毒的免疫療法藥物試驗研究，可能是一大突破。

一般來說，鼻咽癌早期發現、早期診治的預後會比較好，晚期則較差；女性病患比男性病患好；40歲以下年輕人比60歲以上年長者好。其他如EB病毒濃度、有無轉移，或是否復發等，也可能影響預後狀況。

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