癌症｜不吃能餓死癌細胞？營養師教你高熱量、高蛋白飲食助抗癌

抗癌之路上想要戰勝病魔，充足的營養至關重要，並非不吃就能餓死癌細胞，為了避免營養不良讓病患每況愈下，高熱量、高蛋白是大原則。



惡性腫瘤（癌症）已蟬聯39年台灣十大死因榜首，依2019年台灣衛福部報告統計，年齡標準化癌症發生率為每10萬人口315.9人，有逐年上升趨勢。由於生活型態的轉變，癌症其實和你我距離不遠，無論是本身或親屬罹癌，都該建立對癌症的認知，有了正確的知識與觀念，便能攜手度過難關。

認識癌症檢查：（按圖了解👇👇👇）

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什麼是惡病質？

在談抗癌以前，先來認識什麼是「惡病質（cachexia）」？多數患者並非被癌細胞打敗，而是癌症惡病質所造成的體內發炎，導致營養不良、體力不支。當患者在6個月內有非自主的體重下降>5%，或是BMI值<20，骨骼肌逐漸流失等即是惡病質的徵兆。

惡病質會讓身體代謝異常，處於分解大於合成的狀態，出現厭食、倦怠、消瘦憔悴。為了避免變成皮包骨，積極地營養照護是必須的，在接受治療前就可以儲備好體力，存好本錢因應未來的放化療。

高熱量吃多少？適量醣類可預防惡病質

網路謠傳癌細胞喜歡吃糖，所以癌友不該吃澱粉，或要少吃才能餓死癌細胞，這都是不正確的概念，並非不吃就能讓癌細胞投降，反而更需要醣類（澱粉）提供能量，支撐治療期間的體力，預防惡病質發生。

身體吃足需要的熱量，才不會耗損肌肉。癌友需要的熱量一般在每公斤體重25-30大卡，依照病況不同會有個別調整，需要增重、接受放化療、骨髓移植的患者會再提升到每公斤體重35大卡。

高蛋白吃多少？雞精、肉湯非優質蛋白

蛋白質是器官、組織建構的主原料，可幫助肌肉合成。術後的傷口癒合、細胞修復增加了身體對蛋白質的需求，建議癌友每公斤體重攝取應>1公克蛋白質，通常會提升到1.2-1.5公克，且一半以上來自豆魚蛋肉、乳製品等優質蛋白。

有些人認為雞精能滋補身體、肉類熬製的湯精華很多，因此會特別準備這些營養補給品來喝，但其實這些只是輔助性的，無法支持身體修補所需。主要的蛋白質來源不在燉湯，而是在原型食物！癌症病患的食慾通常不佳，應先吃肉、有胃口再喝湯。

食慾好就多吃！小技巧增加熱量、蛋白質攝取

那麼到底該如何吃到高熱量、高蛋白呢？我們可以從烹調方法著手，將食物勾芡、裹粉，或添加高蛋白粉及適量油脂，增加熱量攝取；以少量多餐的方式提升攝食量，只要吃得下就多吃，偶爾想吃甜食也無妨！像雪糕就是補充熱量和蛋白質的好選擇。此外，也可以選用市售的濃縮配方，做成奶昔、點心，在有限的胃口下幫助我們事半功倍。

癌友所需的高熱量、高蛋白是大方向，針對不同癌症和副作用，建議諮詢營養師依個別狀況調整飲食。治療的路上沒有單一食物是抗癌妙方，唯有均衡攝取各類營養素，才能全方位地打好基礎。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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