耳水不平衡｜頭暈靠薄荷薑茶？ 中醫拆解6大草藥助改善兼清熱

突然頭暈有可能是耳水不平衡作怪！有中醫師指，耳水不平衡最常出現耳嗚、頭暈等，成因不明，但可在飲食方面入手，更可利用草藥改善情況。到底耳水不平衡有甚麼病徵？



耳鼻喉專科醫生何的煒曾解釋，「耳水不平衡」正式名稱為美尼爾氏綜合症（Meniere’s disease，或稱梅尼爾氏綜合症），是一種常見的內耳疾病，會出現眩暈的狀況。患者的問題在於內在淋巴（endolymph）系統膨脹，造成內淋巴液體過剩，內耳壓力上升。

患者除了天旋地轉，還會伴隨耳鳴、時而聽不到，有時還會覺得耳內充滿壓力、有悶塞感。而40至60歲的人士是美尼爾氏綜合症的高危群族，其中又以女性較多，不過現時為止，這個病的成因還是未明。

▼耳水不平衝靠飲食著手？（按圖👇👇👇）

+ 3

在飲食方面，何醫生指要減低症狀的出現，患者應經常保持心境開朗，避免抽煙、喝茶及咖啡等。由於鹽分過高會引發耳水不平衡，患者亦應減少進食過鹹、高鈉的食物，例如：芝士、味精和阿斯巴甜（Aspartame，代糖的一種，代號E951）。有些食物也會引起味精的效應，如粟米油、水解蛋白粉和酵母粉製品。

6大草藥助改善要知！

註冊中醫師關應春指，雖然西藥能改善症治，但不能根治，患者亦可以從飲食方面改善，同時可以視個別情況使用以下6種草藥改善耳水不平衡的情況，而且各有有功效，是不錯的舒緩方法。

▼6款草藥改善耳水不平衡（按圖👇👇👇）

+ 12

蒲公英



蒲公英味苦、甘，性寒，歸肝、胃經；有清熱解毒、消癰散結、利濕通淋的功效；可以調節體內水分平衡，幫助利水排尿

紫錐花



有些研究認為美尼爾氏症可能和自體免疫疾病有關，紫錐花是平衡免疫力最重要的藥草，它是北美洲家傳戶曉的保健植物之一，當中所含的綠原酸、阿魏酸、原兒茶酸、菊苣酸、紫錐菊苷成分，均具有增強免疫功能的作用。

銀杏葉



銀杏葉味苦、澀，性平。歸心、肺經，有斂肺平喘、活血止痛的功效。

銀杏又稱白果，銀杏樹的葉主要成分為銀杏黃酮。研究發現銀杏葉萃取物可以改善末稍循環，可用於緩解暈眩及耳鳴。

薄荷



薄荷味辛，性涼。歸肺、肝經；有疏散風熱、清利頭目、利咽、疏肝解鬱的功效。

眩暈、嘔吐時可以喝薄荷茶，用一大匙薄荷加入250毫升熱水，浸泡15分鐘再喝。

薑



生薑味辛、性溫。歸肺、脾、胃經。有發汗解表、溫中止嘔、溫肺止咳的功效。

薑茶可以改善和促進頭部的血液循環，並降低暈眩感，建議有眩暈發作時，可混合薑及薄荷一起喝。

紫花苜蓿



紫花苜蓿味苦、性平，歸脾、胃、腎經，具有清脾胃、清濕熱、利尿、消腫的功效。

紫花苜蓿原產於伊朗，是天然的維他命，含人體必需礦物質鐵、鋅、鎂。

▼同場加映：耳水不平衡與頭暈的分別（點擊下圖看清！👇👇👇）