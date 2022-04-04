耳鳴｜持續超過1個月合併頭暈可能是失智前兆！4種人最容易耳鳴

許多長輩都有耳鳴的困擾，耳鳴有藥可醫嗎？台灣網路節目《如果云知道》主持人鄭凱云，特地邀請醫師解答。



300萬人有耳鳴困擾

根據台灣耳鳴學會統計，台灣人耳鳴盛行率達10~15％，將近300萬人有耳鳴的困擾。台灣睡眠醫學中心院長江秉穎指出，耳鳴有許多類型，並非無藥可醫，及早檢查就有機會治療。

耳鳴的原因（點擊下圖看清！）

+ 5

相關文章：【耳鳴】9大原因鼻竇炎或腦生腫瘤？感冒後發作一周無改善即就醫

江秉穎表示，老化是造成耳鳴的原因之一，年紀大可能引發負責聽力、內耳平衡的第8對腦神經退化，就會易產生耳鳴，通常無法醫治；若是三高、血液循環不良引發耳鳴，經過治療三高或運動，有機會改善耳鳴。

江秉穎進一步說明，一般來說，老化產生的耳鳴是前庭耳蝸神經退化，耳鳴的聲音屬於高頻率，聽起來有如蟬叫聲或電波聲的尖銳聲音，尤其夜深人靜時特別明顯。

鼻過敏也會耳鳴

江秉穎指出，患有鼻過敏、鼻塞問題，吸氣時產生的負壓，連帶導致耳咽管出現負壓，中耳腔會容易產生低頻率的耳鳴，耳鳴聲音悶悶的，可以透過改善過敏問題好轉，平時也可以多做吞嚥、咀嚼動作，提升耳咽管調整壓力的能力。

耳鳴睡不好 4指標判斷

許多耳鳴的人，常有失眠的問題。江秉穎強調，耳鳴與睡眠之間互為因果關係，睡不好、有睡眠障礙，腦神經加速退化，耳鳴愈嚴重，而耳鳴愈大聲，也愈容易干擾睡眠，就會睡不好，通常患者的耳鳴聲音屬於高頻率；若有淺眠、多夢、容易醒，或是覺得永遠睡不飽，都是睡眠障礙的指標。

另外，現代人經常戴耳機，內耳神經壓力太大，也會容易造成耳鳴。

耳鳴可能是失智前兆

如果耳鳴影響睡眠及生活，不論持續多久都建議盡快就醫；若是耳鳴持續超過1個月以上，合併頭暈、重聽，顯示內耳神經退化嚴重，也有可能是失智的前兆。

相關文章：耳鳴｜聽到蟬鳴嗡嗡叫瞓得差？ 3類耳鳴原因單側血管塞或鼻咽癌

+ 19

延伸閲讀：

終於擺脫耳鳴！醫師教你睡前1小時這樣做 失眠、憂鬱都不見了

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」