食物安全｜半熟蛋暗藏危機？台男吃未熟蛋感染沙門氏菌致胸口膿腫

賴先生最喜歡吃半熟蛋，覺得口感和風味特別濃郁，上班的時候每天早餐都要買來吃。有天他突然發現胸口有個凸起腫塊，短短1星期竟腫大了8厘米大，雖然腫塊沒有紅腫熱痛，但有時候會痛、悶悶的。到診所就醫雖然給了2星期抗生素，但完全沒效果，到台北慈濟醫院檢查才發現是沙門氏菌感染，最後只好開刀引流，才完全排除乾淨。



很多人喜歡吃半熟的蛋黃，覺得有濃郁的香氣，甚至覺得半生不熟的蛋黃比較營養。台灣55歲的賴先生就是半熟蛋的愛好者，上班時每天都要到早餐店買來吃，沒想到竟然會因此引起沙門氏菌感染，還在胸口出現胸壁膿瘍。

沙門氏菌知多啲﻿（按圖👇👇👇）

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胸口膿瘍抗生素治療無效，竟是感染沙門氏菌

為賴先生治療的台北慈濟醫院胸腔外科醫師洪嘉聰說，賴先生來的時候發現右胸有凸起8厘米大的腫塊，外觀沒有發紅或熱痛，病人主訴只有疼痛、胸口緊緊、悶悶的感覺。電腦斷層檢查發現腫塊是胸壁膿瘍，以細針抽吸，更抽出朱古力醬般的膿液。進一步化驗，發現竟然是沙門氏菌造成的胸壁感染。

由於賴先生健康良好，也沒有慢性病，甚至也不感冒，因此唯一可能接觸沙門氏菌的機會吃吃未熟蛋，因此推測可能是吃下沒洗乾淨又未煮熟的雞蛋所致。

洪嘉聰醫師表示，沙門氏菌是糞口傳染，常見於吃到被禽鳥糞便污染的食物或水，如污染的蛋殼、未煮熟的蛋奶、肉製品。常見在嬰兒和五歲以下免疫力較低的孩童誤食污染食物會感染外，每年7到10月天氣炎熱，要是食物保存不當、細菌孳生，也可能誤食感染。

他說明，沙門氏菌感染後多半是引起嘔吐、拉肚子等腸胃症狀，造成胸壁膿瘍的情況相當少，像賴先生般健康的人被感染，且沒有其他症狀者更是少見。

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胸壁膿瘍易致膿胸、敗血症

胸壁膿瘍多發生於胸腔外傷或身體其他局部受傷感染，因細菌順著血流跑到胸腔，引發化膿，若未適當治療，膿瘍侵蝕肋膜，就會演變成「膿胸」，可能會出現敗血症甚至致命危機。賴先生的膿瘍雖然很大，所幸未侵蝕到胸腔內壁，但因他曾用抗生素治療了兩週效果不彰，所以選擇手術治療。

洪嘉聰醫師在賴先生胸前切開5厘米的切口後，清除掉黏稠如朱古力醬的膿液，以及周圍被侵蝕爛掉的組織，放置引流管，術後並施以預防性抗生素。一週後，他的發炎指數和白血球均降至正常值，順利回復健康。

不過醫師提醒，沙門氏菌常附著於鳥禽的蛋上，如外食吃蛋，建議要煮全熟，在家煮蛋前，蛋殼也要徹底清洗後再烹飪，以免將病菌吃下肚。

9種不能生吃的食物﻿（按圖👇👇👇）

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