頭髮護理｜每日洗頭頭皮還是狂出油？教你3方法重拾清爽秀髮

身處亞熱帶的香港、台灣，每到夏日，高溫加上潮濕的天氣，讓頭皮出油的情形愈加猖狂，除了會使頭髮扁塌、影響造型外，嚴重時還可能出現掉髮現象，但很少人知道自己頭髮出油的原因，其實問題可能就出在使用錯誤方式對待頭皮。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



究竟造成頭皮出油的原因有哪些？又該透過何種方法改善頭皮出油問題？快跟著《Hello醫師》一起了解，擺脫油膩頭皮，重拾清爽秀髮！

3方法改善頭皮出油問題（點擊下圖看清👇👇👇）

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頭皮出油原因有哪些？

一般正常頭皮會呈現淡粉色，觸感光滑且帶有些微濕潤感，不會有脫落的角質或異物。

當頭皮皮脂分泌過多時，就可能凝聚成頭皮屑與角質，堆積在頭皮上，造成細菌與黴菌增生及散發陣陣油臭味，嚴重時還可能導致毛孔阻塞、毛髮彈性下降，甚至罹患脂漏性皮膚炎，導致頭皮嚴重發炎，促使掉髮量增加，而頭皮出油往往與以下3種原因有關：

1. 不正確的洗髮方式：若你常常3~5天才洗一次頭，或是1天洗頭3次以上，皆易過度刺激頭皮，影響其正常油脂分泌，長久之下，就容易促使頭皮出油情形增加，讓頭髮也跟著油膩扁塌。

2 . 使用不當的洗髮產品：使用錯誤的洗髮產品，可能會對頭皮及頭髮的健康造成影響，若選擇加了過多化學原料（如矽靈）等成分的洗髮露，在洗髮接觸頭皮時，就會刺激頭皮肌膚，促使皮脂腺為了保護頭皮，而分泌過多油脂。

3. 日常飲食習慣不佳：食用過多高油脂、辛辣等刺激性食物，也會讓皮脂腺較為活躍，加劇頭皮出油症狀。

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3方法改善頭皮出油的問題

想要改善頭皮出油，就必須從調整生活習慣開始，下列為幾種改善頭皮出油的小撇步：

1. 採用正確洗頭方法

一般而言，每天洗1次頭，通常就可去除大部份頭皮及頭髮上所殘留的油脂與污垢；若為頭皮容易出油者，加上氣候較為炎熱，造成出汗情形增加時，一天則應洗2次頭為佳，但建議不要使用控油效果太強的洗髮露，以免把頭皮洗得太乾，反促使頭皮分泌更多油脂。

此外，洗頭髮時建議先以溫水把頭髮弄濕，並將洗髮露倒在手上搓揉起泡後，再開始以指腹或指尖輕輕按摩頭皮約2~3分鐘後，用溫水沖洗乾淨，應注意不要因為想要洗乾淨一點，就用指甲太過用力抓頭皮，這樣不僅會傷害頭皮，還會提高頭皮屑生成量。

頭皮經過適當的清潔後，毛囊就可擺脫遭油脂阻塞的困擾，有效改善頭皮出油的情形。

2. 挑選適合自己的洗髮精

當頭皮出油情形嚴重時，就不應選用滋潤性較強的洗髮露，以免愈洗愈油。若因燙染頭髮，而造成髮質較為毛躁，可於洗完頭髮後，再使用潤髮乳滋潤髮尾，但請避免讓潤髮乳接觸頭皮，以免阻塞頭皮毛孔，導致搔癢或加劇頭皮出油的症狀。

在使用潤髮乳前，切記一定要先把頭髮沖洗乾淨，否則洗髮精及潤髮乳互相作用後，可能會導致頭髮結成一塊。

3. 飲食避免過辣、高糖、高油

經常食用高油脂、高糖及辛辣食物皆可能讓頭皮油脂分泌更為旺盛，因此建議頭皮易出油者，除應避免攝取上述所提及的食物，也需多食用各類蔬菜、牛奶等富含維他命B2的食物，幫助頭皮調節皮脂生成，以改善頭皮出油及油性髮質。

由於高升糖食物會迅速被身體分解，導致血糖快速升高，而釋放大量胰島素，促使血液中的雄性激素急遽增加，易生成皮脂及引發頭皮出油。

建議不妨採低升糖飲食為主，包括燕麥、糙米、四季豆、椰菜、蘆筍、木瓜、奇異果、無糖豆漿等食物，不僅有助維持血糖穩定，也能抑制頭皮油脂過度生成。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：頭髮每天洗為何還是狂出油？教你3撇步改善頭皮出油】

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