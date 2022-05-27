精液VS病毒｜傳精液抑制冠狀病毒？勝負原來早已揭曉 5類營養護精
網上近日流傳一張「精液可抑制冠狀病毒」截圖報道，更聲稱為「中國科學院上海藥物所、武漢病毒所聯合研究」的成果。面對肆虐全球的新冠病毒，精液是否真的有能力可「技術性擊倒」？
「精液抑制冠狀病毒」流傳廣傳
網絡上近日流傳一張聲稱報道自「文匯網」的截圖，內容提及「有藥了！成年男性排出精液可抑制冠狀病毒！中國科學院上海藥物所、武漢病毒所聯合研究」，消息引起網上熱議。
不過，相關報道其後證實僅為「P圖」，在媒體文匯網中亦檢索不到「成年男性精液可抑制新冠病毒」的新聞；在相關報道標題中提到的「中科院上海藥物所」的官方網站內，亦沒有類似研究文章。
而原始的圖片，相信來自文匯網過去一則關於「中成藥雙黃連口服液」的報道，後遭人竄改為「中成年男性排出精液」，再廣為流傳於網上。
▼同場加映，延長男性勃起時間：（按圖👇👇👇）
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精液恐「難敵」新冠病毒
事實上，精液不但無法抑制冠狀病毒，新冠病毒反而更有機會導致男士性能力下降。港大微生物學系研究團隊過去就曾發表研究指，男士在感染新冠病毒後，恐會導致性腺機能減退（性慾減低）和生育能力下降，即使患者康復仍然受到影響。
當中，實驗用的倉鼠感染新冠病毒後，其精子數量和血清內的睪丸酮在4至7日之內急劇下降。在感染42到120天後，倉鼠的睪丸更出現萎縮，尺寸和重量下降，同時體內的性激素水平顯著降低。倉鼠的睪丸並出現急性炎癥、出血、曲細精管壞死和停止生產精子的現象。感染病毒後的7至120天，睪丸組織的炎癥、變性和壞死一直在持續，而Omicron 和 Delta變種病毒也能引起類似的損傷。
美國權威期刊《生育和不孕》（Fertility and Sterility）亦曾有研究指，曾患上新冠肺炎的男性在康復後，有大約六成的精子活躍度出現明顯下降，還有近四成則出現精子量少的問題。
美國伊利諾州西北大學亦發現，新冠病毒可能會集中攻擊男性患者的陰莖、前列腺和睪丸，除了引發生殖器官疾病、導致精子和精液數量和質量下降外，還可能造成生殖功能長期嚴重受損。
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精液如何才算健康？
對於新冠病毒恐影響精子質素，不妨先了解何謂健康的精子。據世衞於2010年制定的《人類精液檢查與處理實驗室手冊》，正常的精子及精液標準如下：
精液外觀：均匀灰白色或乳白色
精液黏稠度：低黏稠度
精液量：≥1.5毫升
精子濃度：每毫升≥1,500萬隻
精子總數目：>3,900萬隻
精子活動力：>40%
精液容量：一次射精量約2-4毫升，正常須超過1.5毫升
而精子與精液分別在於，精子細胞只是成分，而精液含有來自前列腺的物質和像兔耳的精囊。精子細胞在睾丸中製造，需要大量燃料使蝌蚪尾巴活動，而燃料就是由精囊提供的果糖。另外，來自前列腺的液體含有化學物質，液體進入雌性體內導致精液液化，否則精子無法游動。
▼健康精液知多啲：（按圖👇👇👇）
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拆解五大精子迷思
1. 製造精子有期限？
女人天生卵子有限，排完就進入更年期。這對男人來說是不同的。男人幾乎終身都在整天生產精子。
隨著男性年齡的增長，他們的精子可能會變得遲鈍甚至游不動，而且他們的DNA會更加分散。但永遠不會停止製造精子。
2. 製造精子需時多久？
由細胞變成熟精子需時約2個月，睾丸在開始構建另一批精子前，同時有一大批做好的精子準備射出，身體會等到需要射出時才製造，所以無時無刻都在產生精子。
3. 精子存活期有多久？
精子細胞一旦進入女性身體可存活大約兩天。
4. 「精盡」真的「人亡」？
「精盡」確實可能，但不會「人亡」。「性愛猝死」多數因為心腦血管疾病、重要血管畸形，導致心肌梗塞、腦中風。
5. 飲可樂會殺精？
把精子直接浸在可樂內，其碳酸物質確實可以殺精，但直接飲用則不會。
5大營養素護精、提升品質
如果想精子健康，以下 5大營養素要多補充。
▼5大護精營養素（按圖👇👇👇）
精氨酸（L-Arginine）
精子蛋白主要成分，提升精蟲存活率。
食物來源：堅果類、芝麻、南瓜子、蝦、魚、牛、蛋
維他命E
減低不孕機率，保護睪丸孕育精蟲。
食物來源：小麥胚芽、全麥製品、花生、深綠色蔬菜、大豆、核桃、杏仁
維他命C
清除自由基，減少精蟲頭部DNA的斷裂，提高與卵子結合能力。
食物來源：番石榴、橙、檸檬、奇異果、草莓、番茄、綠色蔬菜
CoQ10
又叫輔酶Q₁₀，維持人體健康日常營運；它有助精子對抗自由基攻擊、活化精子粒腺體，提升精蟲品質。
食物來源：沙丁魚、鯖魚、肝臟、花生、核桃
鋅
增加精蟲數量，提昇精子活動力。
食物來源：青口、肝臟、生蠔、豆類、全穀類