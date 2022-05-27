精液VS病毒｜傳精液抑制冠狀病毒？勝負原來早已揭曉 5類營養護精

網上近日流傳一張「精液可抑制冠狀病毒」截圖報道，更聲稱為「中國科學院上海藥物所、武漢病毒所聯合研究」的成果。面對肆虐全球的新冠病毒，精液是否真的有能力可「技術性擊倒」？



內地亦有對網傳「成年男性精液可抑制新冠病毒」的消息進行闢謠。（網上圖片）

「精液抑制冠狀病毒」流傳廣傳

網絡上近日流傳一張聲稱報道自「文匯網」的截圖，內容提及「有藥了！成年男性排出精液可抑制冠狀病毒！中國科學院上海藥物所、武漢病毒所聯合研究」，消息引起網上熱議。

不過，相關報道其後證實僅為「P圖」，在媒體文匯網中亦檢索不到「成年男性精液可抑制新冠病毒」的新聞；在相關報道標題中提到的「中科院上海藥物所」的官方網站內，亦沒有類似研究文章。

而原始的圖片，相信來自文匯網過去一則關於「中成藥雙黃連口服液」的報道，後遭人竄改為「中成年男性排出精液」，再廣為流傳於網上。

▼同場加映，延長男性勃起時間：（按圖👇👇👇）

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港大早前研究發現，倉鼠即使被中量的新冠病毒 （SARS-CoV-2）感染，也會出現慢性睪丸萎縮情況。圖為倉鼠感染後120日，有機會兩粒睪丸同時萎縮以及出現不同萎縮程度而導致一大一小的情況。（港大提供）

精液恐「難敵」新冠病毒

事實上，精液不但無法抑制冠狀病毒，新冠病毒反而更有機會導致男士性能力下降。港大微生物學系研究團隊過去就曾發表研究指，男士在感染新冠病毒後，恐會導致性腺機能減退（性慾減低）和生育能力下降，即使患者康復仍然受到影響。

當中，實驗用的倉鼠感染新冠病毒後，其精子數量和血清內的睪丸酮在4至7日之內急劇下降。在感染42到120天後，倉鼠的睪丸更出現萎縮，尺寸和重量下降，同時體內的性激素水平顯著降低。倉鼠的睪丸並出現急性炎癥、出血、曲細精管壞死和停止生產精子的現象。感染病毒後的7至120天，睪丸組織的炎癥、變性和壞死一直在持續，而Omicron 和 Delta變種病毒也能引起類似的損傷。

美國權威期刊《生育和不孕》（Fertility and Sterility）亦曾有研究指，曾患上新冠肺炎的男性在康復後，有大約六成的精子活躍度出現明顯下降，還有近四成則出現精子量少的問題。

美國伊利諾州西北大學亦發現，新冠病毒可能會集中攻擊男性患者的陰莖、前列腺和睪丸，除了引發生殖器官疾病、導致精子和精液數量和質量下降外，還可能造成生殖功能長期嚴重受損。

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精液如何才算健康？

對於新冠病毒恐影響精子質素，不妨先了解何謂健康的精子。據世衞於2010年制定的《人類精液檢查與處理實驗室手冊》，正常的精子及精液標準如下：

精液外觀：均匀灰白色或乳白色

精液黏稠度：低黏稠度

精液量：≥1.5毫升

精子濃度：每毫升≥1,500萬隻

精子總數目：>3,900萬隻

精子活動力：>40%

精液容量：一次射精量約2-4毫升，正常須超過1.5毫升



而精子與精液分別在於，精子細胞只是成分，而精液含有來自前列腺的物質和像兔耳的精囊。精子細胞在睾丸中製造，需要大量燃料使蝌蚪尾巴活動，而燃料就是由精囊提供的果糖。另外，來自前列腺的液體含有化學物質，液體進入雌性體內導致精液液化，否則精子無法游動。

▼健康精液知多啲：（按圖👇👇👇）

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拆解五大精子迷思

1. 製造精子有期限？



女人天生卵子有限，排完就進入更年期。這對男人來說是不同的。男人幾乎終身都在整天生產精子。

隨著男性年齡的增長，他們的精子可能會變得遲鈍甚至游不動，而且他們的DNA會更加分散。但永遠不會停止製造精子。

2. 製造精子需時多久？



由細胞變成熟精子需時約2個月，睾丸在開始構建另一批精子前，同時有一大批做好的精子準備射出，身體會等到需要射出時才製造，所以無時無刻都在產生精子。

3. 精子存活期有多久？



精子細胞一旦進入女性身體可存活大約兩天。

4. 「精盡」真的「人亡」？



「精盡」確實可能，但不會「人亡」。「性愛猝死」多數因為心腦血管疾病、重要血管畸形，導致心肌梗塞、腦中風。

5. 飲可樂會殺精？



把精子直接浸在可樂內，其碳酸物質確實可以殺精，但直接飲用則不會。

5大營養素護精、提升品質

如果想精子健康，以下 5大營養素要多補充。

▼5大護精營養素（按圖👇👇👇）

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精氨酸（L-Arginine）



精子蛋白主要成分，提升精蟲存活率。

食物來源：堅果類、芝麻、南瓜子、蝦、魚、牛、蛋

維他命E



減低不孕機率，保護睪丸孕育精蟲。

食物來源：小麥胚芽、全麥製品、花生、深綠色蔬菜、大豆、核桃、杏仁

維他命C



清除自由基，減少精蟲頭部DNA的斷裂，提高與卵子結合能力。

食物來源：番石榴、橙、檸檬、奇異果、草莓、番茄、綠色蔬菜

CoQ10



又叫輔酶Q₁₀，維持人體健康日常營運；它有助精子對抗自由基攻擊、活化精子粒腺體，提升精蟲品質。

食物來源：沙丁魚、鯖魚、肝臟、花生、核桃

鋅



增加精蟲數量，提昇精子活動力。

食物來源：青口、肝臟、生蠔、豆類、全穀類