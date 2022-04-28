性功能｜台男新婚不久零性趣全因自律神經失調？3招有助紓壓改善

老公天天喊累性趣缺缺，當心是自律神經失調造成！台灣張小姐與高科技工程師老公透過相親結婚，婚後發現老公每天下班倦容滿面，即使補眠精神也不見好轉。更糟糕的是，老公碰她的次數，新婚不到半年就「歸零」。為了挽救自己的性福，張小姐拉著老公就醫檢查，發現老公有自律神經失調問題，影響性生活。後來接受中醫治療，同時調理體質，老公元氣逐漸恢復，張小姐也重拾性福生活。



自律神經影響可體松濃度 進而導致性功能障礙

台灣中醫師楊永榮表示，自律神經失調會影響交感神經及副交感神經的正常運作，進而引發不同程度的疲倦或失眠。起初身體器官、功能可能未明顯受影響，但久而久之調節能力愈差，很容易增加心血管疾病風險、甲狀腺異常、免疫力下降，甚至導致性功能障礙。

自律神經功能退化的男性，因交感神經功能弱，易出現過勞、疲倦、想睡的感覺，若抽血檢查發現可體松濃度偏低，就有可能是自律神經的問題。可松體能刺激交感神經功能，濃度偏低將導致交感神經功能下降，也會使睪固酮偏低，進一步影響性功能和性慾。

▼自律神經失調常見症狀（按圖👇👇👇）

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中西醫治陽痿大不同 中醫調理從根本著手

西醫針對自律神經失調所引起的陽萎，除了透過行為、藥物及心理治療等適當調整之外，大多另外施予口服壯陽藥物，或局部注射前列腺素等方式來改善，但治標不治本且效果有限，難以長久維持。

中醫醫治不舉之症經驗老到，依據臨床歸納，陽萎起碼有血虛、氣虛、腎陽虛損、濕熱下注、血瘀外傷、肝氣鬱結等，6種不同原因所引起，治療時要詳細辯證論治，才能達到較理想治療效果。

楊永榮舉例說明，血瘀或外傷引起陽萎要排除瘀血、促進新陳代謝，使陰莖海綿體內的血流暢通。至於肝氣鬱結引起之陽萎以疏通肝脈，解除肝經鬱滯，通氣行血，使全身血流可以順利流向陰莖海綿體。

楊永榮進一步補充，血虛引起的陽萎就要用補血、活血的藥方以增加陰莖動脈的血液的流通量。氣虛腎陽虛損引起陽萎就要以補氣壯陽補腎法，使陰莖可以達到充血功能。濕熱下注引起陽萎就需要先以清熱除濕法，疏通陰莖內海綿體內之濕氣，然後再養精益腎。

學習腹式呼吸和冥想 幫助紓壓改善自律神經失調

中醫治療以對症下藥的方式治標也治本且安全性高，又能同步調理身體。張小姐的老公，透過中醫治療陽痿，初期約1星期就可看到很好的效果，因此建議男性房事感覺力不從心時，就應該盡早治療，切勿拖到症狀嚴重才求醫，除了耗費治療的時間也增加治療上的難度。

楊永榮提醒，自律神經失調患者必須及早對症治療，以免影響全身健康。患者飲食可多攝取蓮子、核桃、黃豆類製品，並養成規律運動習慣，可選擇快走、慢跑或氣功，幫助消耗引發緊張的腎上腺素，增加腦內啡和血清素。運動流汗也有助調節自律神經。患者也可選擇腹式呼吸和冥想，啟動副交感神經，也幫助紓壓及心情放鬆，也能有效改善症狀。

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