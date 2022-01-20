男士更年期｜10大指標證身體在變老　除性慾減、變矮還有這些先兆

各位男性們，不曉得您有沒有聽過「男人更年期」(Andropause)？是的，更年期不只是女人專屬的人生階段，男人也同樣會經歷；男人體內的男性荷爾蒙，也就是睪固酮(Testosterone)，會隨着年紀增長漸漸減少，身體出現老化現象，情緒也顯得易怒不穩，做起事來力不從心，聽起來是不是和女人更年期(Menopause)很像呢？所以下一次遇到男性長輩發脾氣，記得多關懷和體諒，或許他們正在調適身心轉變之苦喔！

文：Louis Zhang 醫學審稿：台灣醫師賴建翰/Hello醫師



以下是男性更年期的自我檢查指標，來看看自己或者家人有沒有出現這些情況，如果第1題或第7題答案為「是」，又或是在其餘8題中，任3題答案為「是」，就有機會是男士更年期（按圖了解！）

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男人更年期的原因

睾固酮是一種荷爾蒙，會讓聲音變得低沉、肌肉強壯，以及促進鬍子和體毛生長，此外也有助於男性骨質密度、心血管健康與新陳代謝。隨着年紀越來越大，睪固酮和精蟲產量也跟着滑落，年長的男人身體和心理，均會有程度不一的健康狀況出現。

男人更年期的症狀

美國網站健康線上(Healthline)指出，男性18~19歲時，睪固酮數值最高，過了30歲之後，睪固酮大約逐年遞減1%，隨着年紀增長，缺乏睪固酮的機率會升高，根據台灣男性醫學會統計，國內40歲以上男性，罹患睪固酮低下者達24％，患者身體開始出現更年期症狀，包括失眠、體重增加、肌肉流失、骨質疏鬆症(Osteoporosis)，以及性功能障礙等症狀。此外，心理上也容易產生暴躁、憂鬱、性趣缺缺等問題。

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男人更年期的10個自我檢查指標

以下可透過美國聖路易大學(The Saint Louis University) 的醫學博士約翰莫利(Dr. John E. Morley)，與團隊研發的「男性睪固酮低下自我檢測量表」(Androgen Deficiency in Aging Males，ADAM questionnaire)做初步檢測。

（Hello醫師授權使用）

可從上述問題，檢測自己近1個月是否有這些徵兆，若符合以下其中一種狀況，就代表可能有睪固酮低下。

第1題或第7題答案為「是」



其餘8題中，任3題答案為「是」



當然，更準確的情況仍需要到醫院進一步抽血檢查，根據睪固酮濃度高低，綜合健康檢查與目前身心狀況等因素，來判定是否已屆更年期了。

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如何改善男人更年期？

女性遇更年期有補充荷爾蒙的治療方式，同樣地，男性若因為睪固酮低下，也有睪固酮補充療法(Androgen Supplement Therapy, AST)，但針對這種療法的風險和副作用，學術及實務上爭論不斷，並且對部分男性，像是攝護腺癌(Prostate cancer)、心臟、肝、腎病患者並不適用，所以實際執行前，必須仔細判斷患者的健康檢查結果、生活作息、病史等因素，來準確評估是否應該幫患者補充睪固酮，若要補充，施打劑量的拿捏以及後續追蹤，都必須審慎考慮。

因此，除了睪固酮補充療法之外，應該鼓勵患者先從生活着手，避免抽煙、酗酒、熬夜等陋習，維持良好生活習慣，像是定期運動、飲食均衡、睡眠充足，並培養休閒嗜好，舒緩壓力等，才是改善男人更年期的優先選擇。

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「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：脾氣壞性慾低！男人更年期的10個徵兆】