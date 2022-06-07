車厘子｜抗氧化、美白仲有咩功效？揀選、清洗保存3大貼士要知
說起車厘子，一定想到每年1至2月當造的塔斯曼尼亞車厘子，粒粒爽口濃甜，而且營養價值高！有營養師指，車厘子含豐富抗氧化營養素，包括花青素、槲皮素和多酚等，有助身體抵抗自由基的傷害，有保護細胞、抗衰老和抗癌等功效。除此之外，又有甚麼功效？適合甚麼人吃？如何選擇靚車厘子？
車厘子主要分為甜車厘子及酸車厘子，在香港售賣的多數是來自澳洲和新西蘭的車厘子，它們在12月下旬收成，故於當地聖誕節中常見。另外，在北美許多地區，夏季是車厘子當造的旺季，華盛頓、加州及俄勒岡州等盛產甜車厘子，密歇根州、紐約州及猶他州等產酸車厘子。
澳洲註冊營養師袁凱琪Kiki稱，其實車厘子富含以下營養素，產生不同功效。
▼車厘子6大功效要知（按圖👇👇👇）
幫助美容
富含胡蘿蔔素、維他命C、花青素，有助抗氧化，減低自由基對皮膚細胞的損害。
抑制酪氨酸酶活性，阻止黑色素合成，有助美白、抗老。
改善睡眠質素
含有褪黑色素，改善睡眠質素、血液循環。
防便秘
連皮食的水果含豐富纖維，而車厘子每100克有1.6克纖維，纖維量已佔每日建議攝取量的6%，可幫助排毒。
改善關節炎
根據研究顯示，車厘子可以透過抑制炎症蛋白來減少發炎症狀，減輕關節炎的不適。
減少肌肉痠痛
車厘子含有多種植化素、抗發炎物質，可能有助緩解運動引起的肌肉痠痛。
降血壓
車厘子富含抗氧化物，例如：花青素 (anthocyanins)、桂酸鹽 (hydrocinnamates) 及黃烷-3-醇 (flavin-3-ols)），或具有降血壓的功效。一項英國研究以15名有早期高血壓徵狀的男士為對象，發現飲用60毫升以水稀釋的濃縮車厘子汁的人，飲後3小時內血壓降7%。
研究團隊指，這個降幅與服用降血壓藥相若。由此可見，車厘子於短期內對改善血壓可能有幫助。
3類人宜少吃！
Kiki續提醒大部分人士（包括孕婦、餵哺婦女、糖尿病患者等）都可以食用車厘子，但有3類人需要注意及少吃，而成人每日建議份量最多為10粒。
▼3類人宜少吃車厘子（按圖👇👇👇）
糖尿病患者、妊娠糖尿病婦女
進食過量會導致血糖急升。
腎病患者
車厘子含豐富的鉀質，加上腎病人士的腎臟功能逐漸衰弱，難以排走多餘鉀質，所以有機會要限制鉀質攝取，減低出現不良反應的風險。血鉀濃度過高的話，可能引致心律不正、心臟停頓，甚至死亡。
消化系統不良
進食過量或致肚腹脹氣，甚至絞痛。
▼同場加映：8款易產生脹氣水果＋9款不易肚脹氣水果（按圖看清👇👇👇）
揀選、清洗貼士要知
Kiki解釋，美國環境工作組已將車厘子列入10大農藥及污物的水果名單中，因此進食前需要徹底清洗乾淨。而在購買時，也有3大重點要留意。
▼揀選、清洗保存3大貼士要知（按圖👇👇👇）
挑選重點
挑選合適的車厘子宜選擇椗部呈青綠色的車厘子，代表較新鮮，宜選擇色澤深紅、果肉結實、表面光滑的車厘子；皺皮、有瘀傷或腍身則有機會是腐爛。
清洗方法
帶皮食用的櫻桃一定要仔細清洗，椗不需拔走，先用一盆水加入食用蘇打粉，放入櫻桃浸泡約5至10分鐘，再用流動的清水沖洗。
保存
建議將有椗及無椗的櫻桃分開存放進保鮮容器，且必須保持乾燥避免受潮變軟、發霉。而且櫻桃不耐存放，冷藏最多一週就要吃用完畢。