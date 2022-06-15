膽固醇｜10款動物海鮮內臟熱量有幾多？營養師：過量食或致三高

在香港不難發現特色的內臟菜式及小食，例如炸大腸、胡椒豬肚湯等，但不少也是高脂肪、高熱量。有台灣營養師指雖然動物內臟的食物膽固醇對血膽固醇的影響並不大，但建議有高血脂、高膽固醇、心血管疾病的朋友應減少攝取。



台灣營養師高敏敏近日分享10款動物及海鮮內臟的熱量，表示不少人也愛吃動物內臟，而很多小菜的命名都是「腸」，但其實都是指不同部位，不只口感，連其中營養都也不同。惟要注意的是不少部位也是高脂、高熱量，過量吃或加重身體負擔，甚至提升三高風險。

▼10款動物海鮮內臟熱量+膽固醇含量（按圖👇👇👇）

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豬小肚（豬的膀胱）



熱量：225kcal

膽固醇含量：165mg

大腸 （豬的肛門內括約肌）



熱量：198kcal

膽固醇含量：125mg

▼15款炸物熱量排名（按圖👇👇👇）

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粉腸（豬的十二指腸）



熱量：186kcal

膽固醇含量：209mg

豬肚（豬胃）



熱量：137kcal

膽固醇含量：227mg

生腸（母豬的輸卵管與子宮）



熱量：182kcal

膽固醇含量：300mg

脆管（豬的內動脈血管）



熱量：93kcal

膽固醇含量：48mg

雪蛤（蛙科懷卵成熟期的輸卵管）



等同哺乳動物的胎盤，其中含有雌激素，而小蝌蚪就是靠這個來獲得營養，高敏敏提醒少購買雪蛤製品

熱量：152kcal

蟹膏 （公蟹的副性腺及分泌物）



熱量：122kcal

膽固醇含量：296mg

蟹黃 （母蟹的卵巢及卵細胞）



熱量：122kcal

膽固醇含量：296mg

海膽（海膽的精巢或卵巢）



熱量：119kcal

膽固醇含量：290mg

高敏敏續解釋，其實不少部份的膽固醇含量同樣高，以蟹膏、蟹黃為例就約含296mg的膽固醇，她提醒大家不要獨自吃整隻，尤其是蟹膏、蟹黃部分，建議淺嚐勿過量，否則可能會讓膽固醇增高。

▼同場加映：大閘蟹吃幾多才不會過量？甚麼人士須「忍口」？Kelly為此一一拆解（按圖了解👇👇👇）

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