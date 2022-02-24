銀髮健康｜三高哪個最難被發現？「它」幾乎沒症狀　要靠體檢追蹤

台灣國民健康署2017至2020年國民營養健康狀況變遷調查結果發現，40歲以上的台灣人高血壓、高血脂及高血糖盛行率，分別是38.3%、34.1%及16.4%，且隨年齡增加而上升。專家表示，相較血壓、血糖，血脂異常難自我察覺，建議市民定期做健康檢查，注意身體狀況。



世界衛生組織（WHO）指出，吸煙、缺乏運動、不健康飲食及不當飲酒等危險因子，容易造成台灣人常見的高血壓、糖尿病、心臟病及中風等血管性疾病的發生。

根據台灣國健署2020年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上自述無三高、心臟病及腦中風等病史的市民，經過成人健康檢查後，新發現24.7%血脂異常、21%血壓異常、9%血糖異常。

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台灣家庭醫學醫學會秘書長、北市聯醫家醫科主任孫文榮表示，三高（高血壓、高血脂、高血糖）當中，血壓高會頭暈，血糖高會出現吃多、喝多、尿多，但血脂高沒特別症狀，市民也難自我察覺，多半是從健康檢查、或就醫抽血才發現。

孫文榮指出，成人健檢近年有增加趨勢，剛符合40歲資格的市民，各縣市衛生局、健康服務中心也會主動通知。有些市民長期沒健檢、也無症狀，健檢出來的數值不會太嚴重，例如血糖標準值在100mg/dl，如果驗出105mg/dl，沒有立即危險，不見得要用藥，但需定期追蹤。

孫文榮表示，舉凡經過假期或節日，像是剛過完農曆春節、或中秋節過後，有些市民的血糖值會偏高，需要注意，除了固定3個月到醫院抽血檢查，也可以自行購買血糖機在家追蹤。若血糖增加需控制飲食，若達到糖尿病標準，則需要用藥，醫師會根據不同情況給予市民衛教。

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血壓追蹤較簡單，孫文榮指出，血壓變動容易受環境影響，測量前可以靜待10分鐘，稍作休息後測量血壓較準確。像是近日很冷，有市民匆匆忙忙趕來診間，測出血壓高得嚇人，但稍作休息後測量就恢復正常。

「肥胖是許多疾病的危險因子！」孫文榮提醒，高血壓、輕微血糖異常，透過體重控制、生活習慣改變，即可控制疾病，不見得需要藥物治療，但如果進階到中重度肥胖，都會增加罹癌等疾病風險，且增重容易減重難，呼籲市民做好體重控制。均衡飲食包括少油少鹽多纖維、戒煙、節制飲酒、多運動。

透過健康檢查可及早發現慢性病的風險因子，國健署長吳昭軍表示，成人預防保健服務是參考國際醫學實證效益資料、及專業組織的建議，打造健康效益的檢查項目，包括健康行為調查、身體檢查、抽血檢查、驗尿、健康諮詢等，可有效針對台灣人常見六項健康問題（血壓、血糖、血脂、腎功能、肝功能及健康體重）進行評估。

台灣國健署表示，檢查結果正常的市民，請持續維持良好的健康生活型態；檢查異常的市民，請遵循醫生建議，針對飲食及生活型態做改善，控制疾病持續發生，並依醫師評估找專科醫生進一步檢查。確定罹患慢性病市民，無需過度擔憂，遵守醫囑接受治療，做好個人疾病管理，可避免併發其他慢性病，延緩疾病惡化。

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