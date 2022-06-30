糖尿病｜長期久坐唔止肩頸痛仲易血糖高 2招簡單伸展動作要知

在辦公室工作常常長時間坐在辦公桌前，不時都會感到肩頸腰痛腰？有營養師指，久坐不動或長時間低頭，就會對身體造成不同傷害。要解決不適，只要多做伸展運動也有不錯的紓緩效果。



台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁分享久坐對身體的負面影響，直言「長期久坐，有如慢性自殺」，她表示特別是上班族、低頭族、常常久站久坐沒運動的人，都要多留意以下9大傷害。

▼長期久坐9大傷害（按圖👇👇👇）

+ 14

肩頸僵硬



脖子頸椎傷害甚大，長久容易造成頸部肌肉疲勞。

駝背



腰部長期處於高壓狀態就可能令腰椎出現問題。

腰痠背痛



肌肉痠痛是維持同一個姿勢太久時，最常出現的問題。

關節活動受阻



由於長期和椅面接觸，令關節受到摩擦和擠壓，從而使坐骨神經感痠痛。

循環代謝差



久坐容易阻礙臀部、腰部及下半身血液循環，使其變差，嚴重時或會導致痔瘡。

心血管疾病



血液循環變慢，血液濃稠度隨之變高，增加患上心血管疾病及高血壓風險。

肥胖



血液循環變慢也會讓體內多餘脂肪和水分不容易被排出，進而帶來水腫、肥胖的問題。

消化道疾病



久坐不動容易使腸胃蠕動變慢，基礎代謝率隨之下降，增加便秘、大腸癌風險。

血糖差



久坐不動會令身體產生更多胰島素，使血糖代謝能力變差，增加糖尿病風險。

久坐多伸展紓肩腰痛

如果經常感覺到全身腰痠背痛，高敏敏建議嘗試「久坐50分鐘，走動10分鐘」，有助放鬆肌肉，紓緩不適感。另外，她也推薦大家2套伸展動作，有助解決腰痠、背痛、頸酸的困擾，又能促進循環代謝。

動作一（低頭族適用）



1.肩膀 上下各5次

2.脖子 左到右各5次

3.轉頭 來回轉頭各5次

4.上下點頭 上下點頭各5次

動作二 （硬筋骨適用）



1.左右伸展

2.上下抬腳

3.往前彎

4.扶著桌邊旋轉腰部

▼手機頸自我檢查＋預防方法（按圖看清👇👇👇）

+ 9

相關閲讀：足底筋膜炎｜ 朝早落床特別腳痛？醫生教兩招伸展法舒緩疼痛👇👇👇