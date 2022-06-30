糖尿病｜長期久坐唔止肩頸痛仲易血糖高 2招簡單伸展動作要知
撰文：劉淑文
出版：更新：
在辦公室工作常常長時間坐在辦公桌前，不時都會感到肩頸腰痛腰？有營養師指，久坐不動或長時間低頭，就會對身體造成不同傷害。要解決不適，只要多做伸展運動也有不錯的紓緩效果。
台灣營養師高敏敏在其Facebook專頁分享久坐對身體的負面影響，直言「長期久坐，有如慢性自殺」，她表示特別是上班族、低頭族、常常久站久坐沒運動的人，都要多留意以下9大傷害。
▼長期久坐9大傷害（按圖👇👇👇）
+14
肩頸僵硬
脖子頸椎傷害甚大，長久容易造成頸部肌肉疲勞。
駝背
腰部長期處於高壓狀態就可能令腰椎出現問題。
腰痠背痛
肌肉痠痛是維持同一個姿勢太久時，最常出現的問題。
關節活動受阻
由於長期和椅面接觸，令關節受到摩擦和擠壓，從而使坐骨神經感痠痛。
循環代謝差
久坐容易阻礙臀部、腰部及下半身血液循環，使其變差，嚴重時或會導致痔瘡。
心血管疾病
血液循環變慢，血液濃稠度隨之變高，增加患上心血管疾病及高血壓風險。
肥胖
血液循環變慢也會讓體內多餘脂肪和水分不容易被排出，進而帶來水腫、肥胖的問題。
消化道疾病
久坐不動容易使腸胃蠕動變慢，基礎代謝率隨之下降，增加便秘、大腸癌風險。
血糖差
久坐不動會令身體產生更多胰島素，使血糖代謝能力變差，增加糖尿病風險。
久坐多伸展紓肩腰痛
如果經常感覺到全身腰痠背痛，高敏敏建議嘗試「久坐50分鐘，走動10分鐘」，有助放鬆肌肉，紓緩不適感。另外，她也推薦大家2套伸展動作，有助解決腰痠、背痛、頸酸的困擾，又能促進循環代謝。
動作一（低頭族適用）
1.肩膀 上下各5次
2.脖子 左到右各5次
3.轉頭 來回轉頭各5次
4.上下點頭 上下點頭各5次
動作二 （硬筋骨適用）
1.左右伸展
2.上下抬腳
3.往前彎
4.扶著桌邊旋轉腰部
▼手機頸自我檢查＋預防方法（按圖看清👇👇👇）
+9
相關閲讀：足底筋膜炎｜ 朝早落床特別腳痛？醫生教兩招伸展法舒緩疼痛👇👇👇
+1
頸椎健康｜提防椎間盤突出 走路不穩、四肢無力並非純粹年紀大肩頸痛｜肩膀繃緊全因食嘢快？日專家教4招放鬆肌肉 幾時做最好？低頭族｜肩頸僵硬、頭痛隨時有手機頸！日醫師教4招預防＋拉肌瞓捩頸｜中醫教你3招紓緩落枕頸痛 風筒熱風代替艾灸幾分鐘見效都市痛症｜久坐致骨盆前傾 醫治烏龜頸圓肩單靠矯正運動就可以？