頸椎健康｜提防椎間盤突出　走路不穩、四肢無力並非純粹年紀大

65歲李先生近期走路不穩，雙下肢力量大不如前，症狀愈發嚴重，擰毛巾、開瓶蓋等都需旁人協助，甚至得靠輪椅才能移動。就醫檢查發現，他的頸椎椎間盤突出，導致頸椎椎管狹窄且嚴重壓迫脊髓，緊急接受頸椎微創手術，將突出椎間盤切除重建脊椎，才逐漸恢復四肢力量。



台灣新竹台大分院新竹醫院神經外科主診醫生徐秋豪指出，李先生的四肢肌腱反射皆有異常，雙下肢感覺明顯變差，各項神經學表現顯示脊髓已出現不正常病變，接受頸部核磁共振發現，他的頸椎第五至第七節椎間盤突出，導致頸椎椎管狹窄並且嚴重壓迫脊髓，而脊髓的影像訊號也出現異常，脊髓已因壓迫而產生病變。

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徐秋豪表示，常見椎間盤突出、骨刺等退化疾病造成頸椎狹窄，若壓迫脊髓容易出現走路不穩、四肢肌張力上升以及感覺變遲鈍等症狀。病患走路像走在棉花上，沒有「腳踏實地」的感覺。

此外，頸椎狹窄的病患，易有下肢肌肉無力但緊繃、跨步困難且步伐變小等問題。由於該類病患通常不會出現雙手雙腳的痠、麻、痛等因脊椎退化所造成的神經症狀，常會誤以為只是單純年紀增長、功能退化，進而延誤了就醫以及診治的時間。

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徐秋豪指出，根據國際脊椎學術組織建議，當頸椎狹窄合併脊髓壓迫的臨床表徵時，手術是最適合的治療方式。若是椎間盤突出或骨刺等退化疾病，可透過微創手術，從頸部前方將壓迫的軟骨及骨刺移除，以達到神經減壓的效果。

若是後縱韌帶鈣化，則有頸部前方直接減壓或後方間接減壓兩種不同的手術方式，必須評估病灶的節數長短及影響範圍來選擇最適合的方法。

徐秋豪說，目前各大醫院已啟用複合式手術室，設有多軸式機械臂錐束斷層造影系統。在脊椎手術執行過程中，得以即時安排術中3D影像進行微創手術。藉此可大幅降低病患手術的風險，並減少需要在影像檢查室與手術室的轉送流程。

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