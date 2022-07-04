前列腺｜男性小便應坐著還是站？前列腺肥大要把握3大營養素保健

「男性到底該坐著尿還站著尿？」這個問題常引起熱議，而每個人習慣排尿的方式本來就不同，台灣義大醫院泌尿科主治醫生吳振宇表示，其實坐著或站著排尿都可以，不過前列腺（又稱攝護腺）肥大者會建議坐著。



台灣吳振宇醫師指出，站姿較符合男性本身生理結構，不過由於骨盆腔肌肉群在以45度蹲姿時會較放鬆，但若是前列腺肥大或是排尿不順者，坐著尿的確能夠幫助降低排尿出口的壓力，此外，若是本身排尿困難者，以坐姿或蹲姿會比站姿還要好排尿，但若是健康者，按照自己習慣的排尿姿勢即可。

前列腺肥大3大營養素保健（按圖👇👇👇）

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吳振宇醫師指出，西方人比東方人更容易發生前列腺肥大，此外，攝取高油、高鹽等精緻飲食也會容易發生前列腺肥大，不過目前還沒有科學研究指出哪些特定族群容易發生前列腺肥大，前列腺肥大常見7症狀有：

- 解尿細小

- 需要出力解尿

- 排尿過程容易間斷

- 常感覺尿不乾淨

- 頻尿

- 急尿感（常忍不住）

- 夜尿超過2次



其中若半夜起床如廁超過2次，就要懷疑有前列腺肥尿或是其他排尿相關的問題。

蹲姿、坐姿排尿 可幫助排出殘尿

對比女性，由於男性尿道較長，因此較少出現因為衛生習慣所導致的泌尿道感染，吳振宇醫師解釋，通常男性發生泌尿道感染的原因為殘尿問題，也就是排尿後若還有殘留尿液在膀胱，就容易引發泌尿道感染，因此透過以45度蹲姿或坐姿排尿時，可幫助將殘尿排除乾淨。

此外，有些人排尿完後會殘留尿液在尿道中，當姿勢改變、穿上內褲時尿道中的尿液就會滴出衍伸尿騷味等衛生疑慮，因此建議排尿完後可以甩動或是從根部按摩陰莖，或是用衛生紙擦前端幫助排乾尿道中殘留的尿液。

前列腺肥大營養保健 可把握3營養素

至於前列腺肥大者的日常飲食，台灣Heho健康營養師劉思妤表示，透過飲食確實可以預防前列腺肥大的問題，日常生活中除了透過上述提及的3種關鍵營養素來保養，也應該要避免高油、高刺激性的飲食型態，維持理想體重，避免肥胖，才能真正延緩或抵禦疾病的發生。

茄紅素

茄紅素多存在於紅色、橙色的蔬果當中，例如番茄和甜椒，是天然的抗氧化劑，可以減緩前列腺肥大、預防前列腺癌。

一般的營養素容易受到高溫烹調而被破壞，但它正好相反，在加熱後反而能釋放更多茄紅素，此外，茄紅素為脂溶性營養素，建議和油脂一起煮可提升其吸收率。

鋅

台灣劉思妤營養師表示，其實未必要透過補充劑的方式攝取，從天然食物中就可以吃到微量元素鋅，如生蠔、瘦肉、蛋黃、小麥胚芽、南瓜籽、堅果。

前列腺液中有高量的鋅，而患有前列腺炎或前列腺癌的患者，其體內的鋅含量比一般健康男性要來的低，因此補充鋅有助於預防前列腺方面的疾病。

大豆異黃酮

黃豆製品是大豆異黃酮的主要食物來源，豆腐、豆漿、味噌、豆乾都算在內，可以抑制前列腺組織不斷增生，進而延緩前列腺肥大的症狀。

7種尿液反映什麼？（按圖）

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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