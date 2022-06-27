前列腺健康｜男士必讀！3大食物有效預防前列腺肥大、攝護腺癌

男性隨著年紀增長，患有前列腺肥大的機率也會跟著提高，肥大的前列腺會擠壓到尿道，使男性在小便時斷斷續續、有餘尿感或頻尿，嚴重還會造成肝功能受損。

文：連珮妤 資料查核：Hello 醫師



另外，據台灣衛生福利部最新公布的2020年台灣人死因統計表中，前列腺癌更位居10大癌症死因中的第5位，究竟男性該如何保養前列腺，避免罹病影響日常生活？

以下就讓《Hello醫師》為你介紹3種保養前列腺必吃的食物，以及你不可不知的4項日常保養小訣竅，避免前列腺肥大、前列腺癌等前列腺疾病找上你。

男人必吃！3種食物有效預防前列腺肥大、前列腺癌（按圖👇👇👇）

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若想降低罹患前列腺疾病的機率，各位男性平時除應採取低脂肪飲食，避免刺激荷爾蒙分泌過量，提高前列腺發生病變風險，也可以適量攝取以下3種食物，保養前列腺：

1. 含茄紅素的食物：番茄、紅心番石榴

茄紅素（Lycopene）屬於類胡蘿蔔素的一種，其抗氧化的能力不僅可幫助清除體內自由基，避免低密度脂蛋白（LDL）氧化，進而降低罹患心血管疾病的風險，根據發布於美國國家醫學圖書館的一篇研究資料顯示，攝取茄紅素也可有效降低罹患前列腺癌的風險。

台大的臨床研究則讓62位40歲的前列腺肥大患者，每日服用15~30毫克的茄紅素試劑，結果排尿功能於服用後的第4週出現改善。

若想補充茄紅素，可多食用各種類番茄，不同番茄所含的茄紅素也各有差異，通常以愈紅、愈成熟者含量較多。

此外，如西瓜、紅心番石榴與西柚也具有高含量茄紅素，建議男性朋友不妨將這些水果作為飯後甜點、適量食用，有助於保養前列腺，以減少罹患前列腺相關疾病的機率。

2. 十字花科蔬菜：椰菜花、椰菜

美國弗瑞德哈金森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）調查發現，與不吃蔬菜的男性相比，每日吃3份以上蔬菜的男性，罹患前列腺癌的風險可降低近5成，調查也指出，多吃十字花科蔬菜如西蘭花、芥藍、椰菜等，亦有助預防攝護腺癌。

3. 含微量元素鋅的食物：生蠔、魚類

根據多項研究指出，年紀大於50歲男性體內的鋅含量較低，而前列腺炎或前列腺癌患者的體內鋅含量，也明顯低於健康男性，可見攝取足量鋅元素對於男性的重要性。

依據台灣人膳食纖維營養素參考攝取量，成年男性每日建議攝取15毫克鋅，建議可優先選擇含鋅量較高的天然食物，如生蠔、南瓜籽、葵花籽、松子、花生，或是瘦肉、魚類、蛋黃，動物肝臟等動物性食物，滿足每日鋅需求。

經常外食、營養攝取不均的男性，則可適量服用綜合維他命或鋅補充劑，彌補營養缺口。

多喝水、性行為前先解尿！4方法保養前列腺

在日常生活中，不僅可藉由均衡飲食、適量補充特定營養素或規律運動等方式，達到保養前列腺的功效，亦可透過下列4種簡單的方法，進一步預防前列腺肥大、前列腺炎等疾病發生：

- 多喝水：濃度偏高的尿液可能會對前列腺產生刺激，長期下來可能引發前列腺發炎、前列腺肥大等前列腺疾病。因此建議男性平時應多補充水分，每日至少喝水1500~2000cc，以稀釋尿液對前列腺的刺激，但記得睡前應減少喝水量，以免半夜還得起床上廁所，影響睡眠品質。

- 遠離辛辣及高脂肪飲食：平時應減少使用辛辣調味料，如胡椒、芥末、辣椒等，以防前列腺受刺激充血腫脹，引發解尿困難或前列腺疼痛，而減少食用高脂肪食物，則有助降低前列腺肥大風險。

- 避免維持同姿勢過久：由於長期久坐、久站或久蹲可能會造成前列腺膨脹與尿道縮小，導致男性出現排尿困難的症狀，建議應避免維持相同姿勢超過30分鐘，才可有效保養前列腺。

- 性行為前先解尿：建議各位男性在從事性行為前，應先將膀胱內的尿液排空，以免前列腺腫脹不適或排尿困難的症狀出現。

前列腺癌的徵狀及風險因素（按圖👇👇👇）

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：保養攝護腺要趁早！公開3大必吃食物、4種保養小撇步，有效預防攝護腺肥大】

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