中暑｜夜晚瞓覺2原因或易致中暑！日專家教3招調節溫度法助入眠

近日天氣炎熱，要防止中暑必須多喝水，但有日本專家指，當地有4成中暑個案在晚間睡眠時發生，原來與房內溫度有關，又指想得到良好睡眠質量，調節冷氣溫度非常重要。



日本新聞節目《news every.》近日講解夜間中暑問題，在6月28日，東京消防廳管轄範圍內有224名、年齡介乎8歲至100歲的男女，疑因出現中暑被送院。當中有2名70歲或以上的男性死亡，二人都沒有在房間開冷氣。而單在28日晚上9時至29日早上9時，12小時內就有47人疑因出現中暑被送院。

兵庫醫科大學特聘教授服部益治表示，有4成中暑個案於晚間睡覺發生，其中一個原因是無法補充水分。他解釋，人在睡覺時會因呼吸和出汗，一夜間可以失去400至500毫升的水分。

另外，不少長者因為不喜歡半夜上廁所而不喝水，但其實應在睡前和醒後至少喝一杯水，以彌補失去的水分。

第二原因是不少人受新冠疫情影響減少運動，導致肌肉量大減。肌肉細胞本身會儲存水分，但當肌肉量減少，身體的儲水量亦會相應變少。除了原本肌肉量較低的長者、兒童及女性外，即使是健康男性，今年中暑的風險也因疫情簡接增加。

3招應對方法助入眠

根據東京法醫辦公室的數據，2020年死於室內中暑的187人中，約有90%沒有使用或裝設冷氣。睡眠環境專家三橋美穗分享了3招應對方法，正確調整室溫，減低中暑風險。

她也提醒，人人對溫度感覺不同，如果與家人在一個房間同睡，建議感覺室溫熱的人可使用冷感寢具，感覺室溫冷的人就調節睡衣和寢具的厚度。

冷氣溫度



三橋小姐指當室溫超過攝氏28度時，睡眠中暑的風險就會增加。因此，她建議「冷氣應該開到早上」，並將溫度設定為攝氏26至28度。她提醒冷氣設定的溫度不等於室溫，建議在床邊放置溫度計，從而找出合適自己的溫度。

睡衣



她提醒開冷氣睡覺時穿長袖長褲的睡衣，以免著涼。

設定溫度的時間



三橋小姐建議要把冷氣設定溫度分為「兩個階段」。 首先，睡前一小時，先將房間設置較低的溫度，然後在睡前再設置較高的溫度。此舉可令房間的溫度慢慢升高，讓大家在睡著時身體不會太冷，營造出一個熟睡環境。

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