小暑｜醫師淺談中暑預防措施及養心四法 夏季應多瓜少肉

「小暑」是廿四節氣之一，從名字便看出當中暑熱的含意。根據古籍《群芳譜》，小暑的意思是「暑氣至此尚未極也」，即天氣炎熱而尚未到最熱之時。適逢小暑這個暑氣騰騰的日子，香港註冊中醫師何捷豪醫師將從中醫角度淺談中暑及預防措施、簡述夏天飲食原則以及如何「夏養心」。



小暑的意思是「暑氣至此尚未極也」，不過受都市環境、氣候變化等因素影響，香港的天氣早已相當炎熱。（圖片：k366）

中暑可分為陽暑及陰暑 預防措施各有不同

何醫師指，中醫把中暑分成「陽暑」及「陰暑」兩種，「動而得之者為陽暑，靜而得之者為陰暑」。長時間在高溫下進行戶外活動而中暑，稱為陽暑，最簡單的預防措施就是避免在高溫日子，進行行山、跑步等戶外體力活動。何醫師亦建議這些日子可稍作午睡，有利元氣恢復，因為暑熱天氣下體力特別容易消耗。

然而，不少人都想趁好天氣到郊外遊玩。這個情況下，何醫師便提醒應要盡量避免直接曝露於陽光下，要用雨傘和帽等防曬裝備，並應盡量減低活動強度，每隔一至兩個小時便在陰涼處小休15分鐘，避免體力透支。「補充水份時，應選擇清水或電解質飲料，避免茶或咖啡等利尿飲品。而老人家及體弱人士避開日照充足的時間，最好選擇在清晨或傍晚才進行戶外體力鍛煉。」

醫師建議在炎熱的日子稍作午睡，有利元氣恢復，因為暑熱天氣下體力特別容易消耗。（圖片：health.tvbs）

夏日固然要消暑，但方式不當則適得其反。與陽暑相反，陰暑主要是因過度避熱貪涼而得。「長時間逗留在冷氣房、過度吃生冷者，最易得陰暑。」要預防陰暑，除了要避免過度生冷的食物外，補充水分亦以室溫水為佳。此外，從高溫的戶外進入充滿冷氣的室內時，應盡快抹乾汗水，並穿上外套，以免著涼。「身體與體表溫差太大的話，不利於散熱。」

陰暑主要是過分避熱貪涼而得。從高溫的戶外進入冷氣環境的室內時，應盡快抹乾汗水，並穿上外套，以免著涼。（圖片：iqhealth）

熱感冒難纏 小朋友脾胃弱 更應多加注意

除了中暑之外，夏天亦應注意「熱感冒」。夏天不慎著涼感冒，即使病情過後，很多時仍殘留一些似病非病的症狀，例如乏力疲倦、胃口不佳等。何醫師解釋，這主要是因為天氣持續炎熱，元氣消耗得快而來不及恢復；加上進食生冷食物的機會多，腸胃損傷後無法及時恢復，所以胃口變差、精神不振等症狀便持續不散。「特別是小朋友尤其容易受『熱感冒』纏繞，他們體質較弱，更易受四季變化影響，夏天戶外活動多，汗出當風後容易感冒；而脾胃功能未穩健，卻又在夏天吃雪糕等冰品。當脾胃功能虛弱又患上感冒時，便需要更多元氣、更長時間來康復，於是似病非病的症狀便持續不散。」

小朋友體質較弱，脾胃功能不足，夏天時容易受「熱感冒」纏繞，久病不癒。（圖片：hk01）

小暑飲食以清淡為主 肉類要減量 豬肉和鴨肉較佳

要在夏天增強體魄，避免病倒，最直接是從飲食著手。小暑的飲食原則與整個夏季相近，以清淡為主、多瓜果蔬菜，尤其是絲瓜、節瓜和冬瓜等瓜類食物，有利於消暑及補充水分。肉類方面，何醫師直指：「夏天吃太多肉類，不符合中醫的養生原理。」他解釋，夏天暑氣盛而「暑氣必夾濕」，濕氣則傷腸胃，所以夏天容易出現食慾不振、食少腹脹的情況。如果這種情況下，再多吃肉類等難以消化的食物，腸胃負擔只會更重。

當然，想在夏天養生亦不必完全戒吃肉。何醫師指，肉類當中可選豬肉和鴨肉，兩者性涼，適合暑熱季節食用；相反雞肉、羊肉及牛肉，三者性味皆為甘溫，在夏天食用溫熱屬性的肉類容易助熱，不利腸胃。

夏天不宜過度吃肉。肉類當中，可多選擇性涼的豬肉和鴨肉，並減少進食溫熱屬性的雞肉、羊肉及牛肉。（圖片：crownfresh）

夏季養心四法 起居運動按摩及飲食

中醫認為夏季屬心火，是養心的最佳時節，加上香港人一向生活節奏急速，何醫師指可把握這個時節，從起居、運動、按摩及飲食調養心神四方面調養心神。所謂「四時起居皆有法度」，他指依照順應天時的作息原則，夏天宜晚睡早起，而睡覺時室溫不宜過低。運動方面，由於夏天代表萬物生長，因此多動少靜有益於心，但要注意適時補充水分以及避免汗出過多。他推介瑜伽、氣功、散步等養心運動，以柔和舒展、微微汗出為主；在公園或郊外等人少的地方進行，更可提升調養效果。按摩方面，何醫師建議每晚睡前用手心摩擦「湧泉穴」（位於腳底上三分之一的中心位置），兩腳各108下，有心腎相交、養心陰的作用。

飲食方面，可多吃蓮子、百合、龍眼肉等養心補肺的食物；花旗參性涼，有益氣養陰作用，適合夏天汗出過多、疲倦乏力人士。另外，酸味食物如木瓜、酸梅湯等，都有收斂心氣、生津止渴的作用。至於麻辣火鍋、辣椒等辛辣食品則應避免，以免上火而傷心氣。

夏天是養心的最佳時節，飲食方面可多吃蓮子、百合、龍眼肉等養心補肺的食物。（圖片：google）

Source:HK01