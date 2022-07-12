I SWIM｜Jeffrey魏浚笙靠16:8斷食減30磅 3招貼士防體重反彈！

《I SWIM》昨晚於ViuTV首播，除了人氣保證的Edan呂爵安，Jeffrey魏浚笙作為男二出場也相當亮眼！原來童年的他是個「超級肉地肥仔」，3層肥肉表露無遺，直至19至20歲才下定決心減肥，靠斷食及運動成功在1年內減去60多磅，成為了今日的肌肉男神。



今年24歲的Jeffrey魏浚笙本來是位模特兒，2年前出演ViuTV真人騷《調教你男友》時，對女友Evelyn專一的形象及超乎現實的帥氣形象，俘虜了大批女粉絲的心。Jeffrey自此之後成為廣告界新寵，又在ViuTV頻頻亮相，不論《膠戰》六膠、以及在《I SWIM》中首次做男二，令不少粉絲也疑惑是否由細靚仔到大。

而Jeffrey在Instagram曾分享童年照，原來小時的他是個可愛肥仔，不但臉蛋圓碌碌，其中一張只穿着泳褲坐在泳池邊的照片，更明顯見到他肚子驚現3層肥肉。

他曾在訪問中解釋，自己小時候比較貪吃，所有甜食、零食及煎炸油膩的垃圾食物無一不愛，因此成為一個大肥仔，最高峰曾去到200磅。

直到中學時突然間長高後，開始逐漸搣甩肥仔形象，試過為快速減肥用極端方法，即早上只喝齋啡，每日只吃一餐，雖然3個月內激減60磅，但適得其反患上厭食症，更頭痛又流鼻血，搞壞了身體。

Jeffrey笑言：「識到女朋友之後，因為幸福肥體重又暴升到83至85公斤左右， 直至有一排抵抗力低突然起『風癩』，但同時又有工作要焗住頂硬上連續拍幾日通宵輕咗幾公斤，見到自己上鏡靚咗，就真係開始下定決心減肥！」

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Jeffrey指當時減肥大計持續一年，奉行16:8斷食法，只吃番薯、西柚、雞肉等低卡高纖及高蛋白質的食物，再同時努力做健身，尤其負重運動，1年後成功減走30多磅。他也表示，減肥成功後，也一直保持3個習慣，體重至今也維持68公斤，避免反彈。

1. 每日喝齋啡，可以消腫、增加血液循環



2. 盡量少吃濃味、油膩食物，只有放假日子才稍微放縱



3. 勤力做健身、長跑，維持做運動習慣



▼同場加映：16:8 斷食法小貼士（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：古天樂斷食十多年，由一日四餐減至一日一餐，甩掉20磅（按圖👇👇👇）