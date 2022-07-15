頭痛｜長期戴耳機聽歌會致腦瘤？醫破解迷思必知6大傷腦元兇

許多人睡前都會滑手機，滑完後就隨手將手機放枕邊後就入睡，但坊間多有如「手機電磁波會引發腦瘤」、「戴耳機聽歌會長腫瘤」等傳聞，對此，台灣神經外科教授魏國珍也回應，並揭露「6大傷腦壞習慣」，提醒民眾，若出現2種不尋常的頭痛就要多注意。



台灣新北市土城醫院副院長、長庚大學神經外科教授魏國珍指出，高頻率、能量的電磁波，會導致電子游離破壞身體分子結構，進而引起癌症。但手機的電磁波，不論頻率、能量都較低，無法產生電子游離，不會破壞身體分子結構，也不會導致癌症；他也澄清，長期戴耳機聽歌並不會造成腦瘤，但須注意長期下來，恐影響聽力。

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但魏國珍表示，有些人使用手機時間太長也會出現頭痛，這可能是因為受到大量聲光刺激而造成聽力、視覺疲乏；或是因長時間姿勢不良，導致頸部肌肉、脊椎過度負荷而引起的。

魏國珍解釋，目前造成腦瘤的原因仍不明確，但民眾需注意不尋常的頭痛，像是早上起牀時「鈍鈍的痛」，或是晚上突然痛醒，這時候就要尋求專業醫師的協助。有些人可能受長期頭痛之苦，但這大多是屬於偏頭痛，而非腦瘤。

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魏國珍提醒，腦部是相當脆弱的組織，建議若想保護腦力，就需要改掉壞習慣，像是睡眠不足會讓腦部難以充分休息，自然就會退化；還有如吸煙、酗酒、不運動、愛吃甜食炸物等容易引發心血管疾病的飲食習慣，也會造成腦血管損傷，進而傷害腦神經功能；此外，藥物濫用也會造成腦部受損，需多加留意。

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