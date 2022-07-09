頭痛飲食｜吃雪糕凍飲瞬間頭痛？大口吞嚥刺激大腦舌抵上顎可緩解

夏天天氣炎熱，食雪糕可說是消暑的一大享受，但是卻有人一食雪糕就頭痛！



「雪糕頭痛」是食用冰品時造成的急促頭痛，常發生在吃下冰品後10秒內發生，持續20秒左右就會消失或緩解，通常只要避免突然快速的大口吃冰就能減少發生了。

為什麼食用冰品時會造成急促頭痛？（按圖了解👇👇👇）

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相信不少人有這樣的經驗，在大口飲凍飲或食冰品時，突然會有無預警的頭痛症狀出現，我們稱這種現象為「雪糕頭痛」，又稱為大腦凍結（brain freeze）、冷刺激頭痛（cold-stimulus headache），其學名為「翼齶神經節疼痛」。

雪糕頭痛是一種因為食用冰冷食物（例如雪糕）而造成的急促性頭痛。這種頭痛症狀往往會在吃下冰品後10秒內出現，持續20秒左右就會消失或緩解。這種雪糕頭痛，通常被刺激的位置和頭痛位置是呈現同一側，也有人是整個頭部都會疼。

對大腦的保護機制 與血管舒縮障礙有關

這種頭痛發生的原因是當冰冷的食物接觸到人的上顎時，神經反射會讓血管急速收縮擴張，導致疼痛感牽涉到上顎，並傳導到大腦。其實你本身的腦血管並沒有問題，也不是腦部出了問題，而是因為身體對環境的一種生理反應。這種突如其來的頭痛，其實是一種保護機制，讓身體警覺到大腦前動脈正在急速擴張。

雪糕頭痛的病理原因和自主神經系統功能失調所引起的血管舒縮障礙有關。當遭遇溫度急劇降低的寒冷刺激後，一些人的雙側顳動脈及分支就會發生痙攣，進而導致動脈急速擴張、跳動增強。當雪糕、凍飲進入嘴中時，口腔黏膜、舌頭等處感受到「冷意」，受到刺激的顳動脈就會開始痙攣，痙攣到一定程度就轉為被動性擴張，導致血流猛烈衝擊動脈壁，被痛覺神經末梢感知後，這時就會出現頭痛感覺。

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狼吞虎嚥大口吃冰 發生機率增加2倍

加拿大McMaster大學家庭醫學科副教授Janusz Kaczorowski曾經著手研究雪糕吃得太快是否會造成「雪糕頭痛」。在研究中共有145位中學生被隨機分配到「謹慎小心地吃」或「快速地吃」兩組，兩組學生都拿了半杯的雪糕，但「快速地吃」這一組學生被指示要在5秒鐘內吃完，「謹慎小心地吃」這組學生則被要求在30秒內吃完一半的雪糕，再以同樣的速度吃完另一半雪糕。

研究結果顯示，在「快速地吃」這一組，有27%學生發生雪糕頭痛的現象，而「謹慎小心地吃」這一組，則僅有13%的學生發生雪糕頭痛。而這29位發生雪糕頭痛的學生中，59%表示這頭痛持續不到10秒鐘的時間。

這個研究證明，狼吞虎嚥地大食雪糕會讓血小板受到低溫刺激，而使發生雪糕頭痛的機率增加到2倍以上。

有趣的是，這種雪糕頭痛的現象比我們想像的還普遍，在過去的研究結果顯示，大約只有1/3的人可能會受到雪糕頭痛的困擾，但在這篇研究中，卻有將近80%的學生說他們以前也曾經發生過這樣的情形。

而美國哈佛學院以「經顱多普勒超聲波」檢視另一個類似研究的受試者，觀察他們在吃冰時，所謂「腦袋結凍」的情形，結果發現，受試者在吃冰、喝冰水後，腦部前動脈會迅速擴張，讓大量血液通過，並且產生疼痛；而當血管收縮恢復時，受試者的頭痛症狀也隨之消失。

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冰品口含慢吞 舌頭抵上顎助緩解

想避免發生雪糕頭痛，最有效的方法是在食用冰冷食物時放慢速度，不要快速大口吞嚥，或是在口中含一會兒，讓凍飲或冰品的溫度能逐漸被神經所適應，也是一種可行的方法。

但如果碰上雪糕頭痛時，建議可以將舌頭抵在上顎，以溫暖上顎來減輕痛苦的程度，就能讓疼痛感慢慢趨緩。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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