消委會｜6成食油含致癌物 御品皇超標2倍 21款5星食油一次睇

下廚除了新鮮食材，更不少得健康食油！消委會最新為50款市面上的食油進行測試，發現約6成樣本驗出基因致癌物環氧丙醇，當中有2款含量超出歐盟標準，其中1款更超出標準1倍。另外，有2款食油驗出另一種基因致癌物苯並[a]芘。

不過食物安全中心補充，所有樣本於正常情況下食用不影響健康，而且符合法例，但同時提醒消費者，部份食油含不飽和脂肪酸，長期食用可能致肥及提高患心血管疾病風險。



消委會從超市及百貨公司搜集50款市面常見的食油樣本，包括14款特級初榨橄欖油、2款橄欖油、2款牛油果油、3款椰子油、2款茶花籽油、2款葵花籽油、2款米糠油、2款葡萄籽油、3款粟米油、6款芥花籽油、1款大豆油、6款花生油，和5款調和油。

測試結果逐個睇！

測試主要涵蓋3大範疇，包括安全測試、營養素測試及煙點測試。

基因致癌物環氧丙醇



測試中有29款樣本驗出基因致癌物環氧丙醇，佔整體樣本58%，含量介乎每公斤100至2000微克，含量差距極大。

當中「SuperFoodLab」純正椰子油（無味配方）驗出每公斤1100微克、「御品皇」純正花生油驗出每公斤2000微克的檢出量。據歐盟標準，環氧丙醇含量不得超過每公斤1,000微克，以上兩者均超過歐盟標準，而「御品皇」超出標準2倍。

29款樣本驗出環氧丙醇（由高至低排名）：



1. 御品皇純正花生油 ｜每公斤2000微克



2. SuperFoodLab」純正椰子油（無味配方） ｜每公斤1100微克



3. 御萬家百分百純正粟米油 ｜每公斤1000微克



4. 寶鼎純正粟米油 ｜每公斤900微克



5. 麒麟濃香花生油 ｜每公斤780微克



6. 御萬家百分百純正花生油 ｜每公斤690微克



7. 純一葡萄籽油 ｜每公斤690微克



8. Monini Grapeseed Oil ｜每公斤680微克



9. 加康栢Organic Cold Pressed & Wild Camellia Oil

Extra Light (Extra Virgin) ｜每公斤670微克



10. 瑞茲米糠油 ｜每公斤670微克



11. Olitalia Rice Bran Oil ｜每公斤650微克



12. M&S Food Olive Oil ｜每公斤590微克



13. Palermo 有機特級初榨橄欖油 ｜每公斤570微克



14. Prolife Organic 有機野生冷榨山茶油 ｜每公斤560微克



15. Carrington Farms Coconut & Avocado Cooking Oil Blend ｜每公斤560微克



16. Wesson Vegetable Oil ｜每公斤550微克



17. 金御膳濃香花生油（一級初榨） ｜每公斤530微克



18. 日清食用調理油 ｜每公斤490微克



19. Goccia D'Oro Olive Oil ｜每公斤440微克



20. 獅球嘜純正芥花籽油 ｜每公斤400微克



21. Sagra花生油 ｜每公斤390微克



22. 大昌食品優質純正芥花籽油 ｜每公斤360微克



23. 駱駝嘜花生特級食油 ｜每公斤300微克



24. 萬歲粟米油（100% 純淨） ｜每公斤290微克



25. Spectrum Culinary Organic Canola Oil (Expeller pressed） ｜每公斤260微克



26. 刀嘜純正芥花籽油 ｜每公斤230微克



27. Costa d'Oro Vitapiù 5 Oils

(Sunflower, Grapeseed, Corn, Flaxseed, Rice Bran) ｜每公斤220微克



28. 保得初榨橄欖葵花籽油 ｜每公斤170微克



29. Essential Waitrose & Partners Sunflower Oil ｜每公斤100微克



基因致癌物苯並[a]芘



測試亦驗出同為「御萬家」出品的百分百純正粟米油、百分百純正花生油，均含基因致癌物苯並[a]芘，其中粟米油的含量達每公斤2.1微克，輕微超過歐盟每公斤2微克的標準；而花生油含量達每公斤1.1微克。

生氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD esters，3-MCPDE）



消委會表示今次測試同時發現有30個樣本，即佔總數約六成，含有生氯丙二醇脂肪酸酯（3-MCPD esters，3-MCPDE）。各樣本含量介乎最低為130微克，而最高含量1900微克為一款調和油，「Carrington Farms」Coconut & Avocado Cooking Oil Blend。

據消委會解釋，動物實驗證實長期攝入過量3-MCPD會損害腎臟的功能、中樞神經系統，及影響雄性的生殖系統。

30樣本含有生氯丙二醇脂肪酸酯（由高至低排名）：



1. Carrington FarmsCoconut & Avocado Cooking Oil Blend ｜每公斤1900微克



2. Prolife Organic有機野生冷榨山茶油 ｜每公斤1500微克



3. 麒麟 Unicorn濃香花生油 ｜每公斤1500微克



4. 加康栢COrganic Cold Pressed & Wild Camellia Oil ｜每公斤1100微克

Extra Light (Extra Virgin)



5. 瑞茲 Rizi米糠油 ｜每公斤1100微克



6. 御品皇Yu Pin King純正花生油 ｜每公斤810微克



7. Goccia D'Oro Olive Oil ｜每公斤710微克



8. Palermo有機特級初榨橄欖油 ｜每公斤690微克



9. 刀嘜純正芥花籽油 ｜每公斤600微克



10.杞子王MCT Oil Unflavored (Made from Non-GMO Coconut) ｜每公斤600微克



11.MoniniGrapeseed Oil ｜每公斤590微克



12. Essential Waitrose & PartnersSunflower Oil ｜每公斤580微克



13. 御萬家百分百純正花生油 ｜每公斤580微克



14. 駱駝嘜花生特級食油 ｜每公斤580微克



15. M&S FoodOlive Oil ｜每公斤570微克



16. 金御膳濃香花生油（一級初榨） ｜每公斤510微克



17. SuperFoodLab純正椰子油(無味配方) ｜每公斤500微克



18. 純一 Pure葡萄籽油 ｜每公斤480微克



19. OlitaliaRice Bran Oil ｜每公斤420微克



20. 日清NISSIN OilliO食用調理油 ｜每公斤380微克



21. Sagra花生油 ｜每公斤360微克



22. 保得 Bontaste初榨橄欖葵花籽油 ｜每公斤330微克



23. 獅球嘜 Lion and Globe純正芥花籽油 ｜每公斤290微克



24. La TourangelleAvocado Oil ｜每公斤280微克



25. 御萬家百分百純正粟米油 ｜每公斤280微克



26. 萬歲 Mazola粟米油 ｜每公斤270微克



27. Costa d'Oro Vitapiù 5 Oils

(Sunflower, Grapeseed, Corn, Flaxseed, Rice Bran) ｜每公斤210微克



28. 寶鼎 Tripod純正粟米油 ｜每公斤150微克



29. Spectrum Culinary Organic Canola Oil (Expeller pressed) ｜每公斤130微克



30. 大昌食品優質純正芥花籽油 ｜每公斤130微克



塑化劑



今次測試了5 種塑化劑，而50款樣本中，有35款檢出塑化劑，佔整體70%。其中只有一款特級初榨橄欖油樣本超標，為「Gallo」My first olive oil Extra Virgin Olive Oil，其檢出量達每公斤11毫克，超過食安中心的行動水平和歐盟上限（標準含量為每公斤不多於9毫克）。

有研究指塑化劑為內分泌干擾物質，長期過量進食或影響生殖系統的發育。

不飽和脂肪酸



測試結果顯示，以每100克計，4款茶花籽油的平均單元不飽和脂肪酸含量為72.9克，是所有組別中最高，其次是2款橄欖油，平均含70.7克，以及14款特級初榨橄欖油，平均含68.7 克 ；而含量最低的是3款椰子油，平均含3.8克。

全部樣本中，單元不飽和脂肪酸含量最高及最低的食油樣本分別是「皇冠牌」極品花生油 ，每100克含74.8）和「杞子王」MCT Oil Unflavored (Made from Non-GMO Coconut)，每100克含1克，兩者相差約74倍。

另外，反式脂肪酸含量最高的樣本是「寶鼎」純正粟米油和「Wesson」Vegetable Oil，每100克含1克。

消委會推薦食油要知

消委會形容，測試結果並不理想，認為在生產食油期間，要做到不含污染物並非不可能，生產商有責任確保食油品質和安全。

但同時表示，是次測試中有3款食油樣本完全沒有驗出污染物。

1. 「Carbonell」特級初榨橄欖油 Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil



2. 「Primo」葵花米油Organic Sunflower Seed Oil Cold Pressed



3. 「Showa」芥花籽油Light Canola Oil (Added Vitamin E)



另外，有21款食油獲消委會總評5星，當中包括12款特級初榨橄欖油、2款牛油果油、4款芥花籽油、1款花生油，和2款調和油。

1. Carbonell Aceite de Oliva Virgen Extra Extra Virgin Olive Oil



2. TESCO特級初榨橄欖油



3. MASSERIE diSANT'ERAMO Extra Virgin Olive Oil Delicate Cold Extraction



4. 百益Extra Virgin Olive Oil



5. Meadows Extra Virgin Olive Oil



6. Primtori Organic Extra Virgin Olive Oil



7. 伯爵 Extra Virgin Olive Oil Cold Extraction Original



8. 百得利特純橄欖油



9. 樂家 Colavita特純橄欖油（冷壓）



10. city'super Organic Extra Virgin Olive Oil



11. Coosur Extra Virgin Olive Oil



12. 加利奧 Huile D'olive Vierge Extra Extra Virgin Olive Oil



13. La TourangelleAvocado Oil



14. Grove Extra Virgin Cold Pressed Avocado Oil



15. Showa Light Canola Oil (Added Vitamin E)



16. Clearspring Organic Rapeseed Oil (Unrefined, Cold Pressed)



17. Spectrum CulinaryOrganic Canola Oil (Expeller pressed）



18. 大昌食品優質純正芥花籽油



19. 皇冠牌極品花生油



20. Costa d'Oro Vitapiù 5 Oils (Sunflower, Grapeseed, Corn, Flaxseed, Rice Bran)



21. 駱駝嘜花生特級食油

