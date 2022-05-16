消委會｜近九成香腸高鈉 廚師腸咩原因僅獲一星？邊款香腸高分？

香腸一直深受大人小孩發現，不過消委會近日檢測發現，近九成香腸產品屬高鈉，五成屬高脂，長期進食恐增高血壓風險。另一方面，更有3款香腸產品被驗出含有中國及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物「氨基脲」（SEM），當中港人愛吃的「廚師腸」更超標13倍，最終僅獲消委會的一星總評，令人「大跌眼鏡」。

消委會近日抽查了市面30款香腸產品檢測。(消委會提供)

最高鈉樣本達每100克含1,280毫克鈉

消委會早前測試了市面30款香腸樣本，包括20款冷藏產品、7款冷凍產品和3款室溫產品。各樣本所檢出的鈉含量差異大，由每100克含565毫克至1,280毫克不等，相差超過1倍，當中有26款樣本達到食安中心的高鈉食物水平（即每100克固體食物含超過600毫克鈉）。

檢測中最高鈉的樣本為Harvest Creek品牌的「Chicken Franks with Variety Meats」，每100克含有1,280毫克鈉含量。進食一條上述品牌的香腸（約435毫克鈉），已達世衞建議成人每日鈉攝取上限（2,000毫克鈉）約22%，並已達一個5歲女童（每日需要1,300千卡能量）的攝入上限約33%。

香腸配搭的高鈉陷阱。(消委會提供)

腸蛋麵鈉含量高達1,612毫克 佔每日攝取上限逾八成

而香腸是港人日常點選的食材，但按消委會估算，一碗加入1隻煎蛋、1條香腸，和少許蔬菜的即食麵，即茶餐廳常見的腸蛋麵，其總鈉含量高達1,612毫克，佔成人每日建議鈉攝入限量約81%；而一份添加醬汁的香腸熱狗的總鈉含量亦達795毫克，佔5歲女童每日建議鈉攝入限量（1,300毫克）約61%。因此，消委會亦提醒，勿以香腸作為日常正餐的主要食材，以避免因長期攝取過多鈉，增患高血壓的風險。

此外，隸測中各樣本的總脂肪含量差異甚高，以每100克含量計，介乎5.5克至35.6克，相差5.5倍，其中15款屬高脂食物（即每100克固體食物含超過20克總脂肪）。當中，脂肪含量最高的樣本為TOPVALU品牌的「JAS特級 Coarse-ground Pork Sausages」，每100克含有35.6克總脂肪。食用一條上述品牌的香腸，身體便會攝入約7.7克總脂肪，分別佔中國營養學會建議成人及5歲女童的每日攝取量（即66克和43克總脂肪）約11.7%及18%。

最高鈉樣本：Harvest Creek 「Chicken Franks with Variety Meats」，每100克含1,280毫克鈉



最低鈉樣本：龍堡 「蜜糖雞尾腸」，每100克含565毫克鈉



最高脂樣本：TOPVALU 「JAS特級 Coarse-ground Pork Sausages」，每100克含35.6克總脂肪



最低脂樣本：BILINSKI'S 「Organic Wild Mushroom with Italian Herbs-fully cooked cgicken sausage」，每100克含5.5克總脂肪



▼同場加映，消委會五星總評米製麵食：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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港人愛吃的廚師腸僅獲消委會一星總評。(資料圖片)

消委會劣評廚師腸 總評得一星

此外，消委會亦在檢測中發現2款冷藏和1款冷凍樣本檢出內地及歐美禁用的獸藥呋喃西林的代謝物氨基脲(SEM)，檢出量分別為每公斤4.0微克、6.1微克及14微克。檢出量最高的1款冷凍樣本，更超出歐盟的行動參考點（每公斤1.0微克）13倍，該樣本也就是港人愛吃的廚師牌「高級雞肉腸」，也僅獲消委會的一星總評，為這次檢測中總評最低的樣本。

其餘兩款驗出含SEM樣本：

．御品皇 「蜜糖雞尾腸」 每公斤4.0微克

．alfresco 「Spicy Jalapeno with jalapeno's and roasted peppers Chicken Sausage」 每公斤6.1微克



研究顯示，呋喃西林可能會損害實驗動物的生殖器官，其代謝物SEM則可能令實驗動物的關節軟骨退化，四肢變形，但現時仍未有足夠資料確認硝基呋喃對人類的影響和致癌性。現時本港未有法例規管呋喃西林及其代謝物的行動水平，消委會建議有關當局可參考歐盟的做法，修訂相關法例予以規管，保障市民健康，以及讓生產商有明確的法例可依。

檢測又發現，一款室溫和一款冷藏樣本檢出具致癌性及基因毒性的多環芳香烴，但其含量沒有超出歐盟限量，這污染物的存在可能與其經煙燻製造有關。另外，PRIMAHAM 「匠 Takumi Herb Wiener」的樣本則檢出微量塑化劑，檢出量為每公斤0.77毫克。不過含量遠低於歐盟限量，正常食用下應不會對健康構成風險。

兩款含多環芳香烴樣本：

．TOPVALU 「JAS特級 Coarse-ground Pork Sausages」

．City'super 「Frankfurter Sausage-Fireplace smoked」



獲消委會總評最高分(四星半)的產品：

．KAYEM 「fire-roasted pepper jack hardwood smoked with fire-roasted jalapenos & Monterey jack cheese - fully cooked」 $64.9

．Oscar Mayer 「Turkey Original Uncured Turkey Frank」 $58

．DOUX 「法國雞肉腸-原味」 $21.9

．Sadia 「雞肉香腸 Frozen Chicken Franks」 $10

．太陽牌SUN-LAND 「高級雞肉腸」 $20.9

．多泰食品 「芝士脆皮腸」 $22

．Tulip 「雞尾腸純豬肉腸」$32



▼同場加映，消委會總評五星咖啡產品（按圖看清👇👇👇）：

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(消委會提供)

消委會：不宜以香腸作為蛋白質主要來源

消委會亦提醒，消費者在選購及進食香腸時，應注意以下事項：

1. 香腸雖含豐富蛋白質，但其鈉含量亦相對較高，不宜經常進食並將它們作為吸收蛋白質的主要來源，應保持均衡飲食，選擇不同種類的非加工肉類，多進食含豐富抗氧化物的食物，避免偏食，減低患高血壓及心血管疾病的風險；

2. 選購時應細心查看包裝是否完整、食用期限，並細閱包裝上的產品描述、配料及營養標籤，盡量揀選較低脂及低鈉的產品；

3. 購買後按包裝指示存放，一般存放在4°Ｃ或以下的地方，開封後應盡快食用；

4. 香腸屬加工肉類，應避免用高溫烹調，例如煎炸、燒烤。

▼同場加映，消委會過去檢測火腿及火雞片鈉含量：（點擊下圖看更多👇👇👇）

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