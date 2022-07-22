乾癬｜皮膚搔癢甩皮沒大礙？治療不當可併發35種疾病影響多個器官

王教授過去在大學授課，已屆齡退休，10年前身體開始感到輕微搔癢，也出現銀白色的皮屑，就醫後馬上被確診為乾癬，但因為症狀較輕微，在不影響日常生活下，王教授有一搭沒一搭的治療，甚至不規律回診。



殊不知，即將退休前夕，王教授在工作與家庭的龐大壓力下，病況直轉直下，全身關節開始腫痛、手指關節變形，甚至連帶血糖、血壓、血脂等通通亮紅燈。除了被告知已併發乾癬性關節炎外，更被警告恐有心血管阻塞危機……

35種由乾癬引發的疾病，大家切勿輕視(按圖了解！)

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腦、心、肝、腎都恐遭殃

其實乾癬真的不是皮膚病而已，研究指出，乾癬屬於全身性發炎疾病，也會影響全身多個重要器官，包括腦、心、肝、腎都恐遭殃。

台灣乾癬暨皮膚免疫學會理事長蔡呈芳指出，乾癬屬於免疫疾病，也是全身性慢性發炎疾病，不但有外顯的皮膚症狀，就連頭皮、指甲都可能有乾癬。門診上，約有3成患者合併有乾癬性關節炎，特別是在頭皮、指甲與皮膚皺褶處有皮膚乾癬的患者，罹病風險更高。

大多數患者都會出現指甲變形問題，如果發現指甲出現凹陷、變形、甲床分離，並且搭配關節疼痛，像是下背疼痛、香腸指、足底筋膜炎等問題，就需要懷疑是乾癬性關節炎。

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輕忽會引發至少35種疾病

國際研究顯示，乾癬除了常見的皮膚與關節炎症狀，也因為是全身性發炎，會廣泛影響全身多個重要器官，引發至少35種疾病。

乾癬恐引發35種疾病

虹膜炎、牙周病、甲狀腺亢進、哮喘、肺阻塞、肺炎、脂肪肝、B型肝炎、C型肝炎、陽痿、腦中風、憂鬱症、焦慮症、精神分裂、帕金森氏症、自殺、消化性潰瘍、糖尿病、慢性胰臟炎、股骨缺血性壞死、骨質疏鬆症、高血脂、高血壓、主動脈瘤、心臟病、二尖瓣狹窄、心律不整、慢性腎病、腎絲球腎炎、潰瘍性腸炎、克隆氏症、大腸癌、乾癬性關節炎、惡性淋巴瘤、白血病。

林口長庚醫院皮膚科副教授級主治醫師黃毓惠表示，乾癬是無法痊癒的疾病，採取正確的治療方式，方能抑制疾病持續惡化。傳統治療以類固醇及口服藥物為主，但目前健保已經給付生物製劑，相較於傳統治療可以直接抑制發炎反應效果更精準。

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生物製劑能鎖定目標治療

生物製劑能標的免疫系統特定環節以達到治療目的，不僅能改善皮膚症狀，對於共病的發生也可能達到預防的效果，有助於延緩關節破壞，減少關節變形的機率。醫師提醒，病友應該採取積極治療，避免共病的交互影響下，讓乾癬的免疫問題成為體內的未爆彈。

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