癌症體檢2022｜本港致命癌症逐個數！肺癌大腸癌肝癌邊個排第一

【癌症體檢｜健康檢查】根據政府及醫管局最新數字顯示，癌症是港人的頭號殺手。醫管局最新的癌症數據顯示，單於2019年已錄得近1,5000宗癌症死亡個案，佔港人死亡率約33.4%，意味著每十個死亡人口中，至少有三人是死於癌症。本文將為各讀者盤點本港常見致命癌症，並提供預防癌症的方法。



根據政府及醫管局最新數字顯示，癌症是港人的頭號殺手（ETtoday）

【癌症體檢2022】本港常見致命癌症逐個數！

以2019年數據顯示，頭十位的致命癌症分別為肺癌、大腸癌、肝癌、乳腺癌、胰臟癌、胃癌、前列腺癌、非霍奇金淋巴瘤、食道癌及白血病；而頭五位男性與女性的致命癌症又略有不同，分別是：

【癌症體檢2022】頭五位男性致命癌症

1. 肺癌 (30.7%)

2. 大腸癌 (14.6%)

3. 肝癌 (13.1%)

4. 前列腺癌 (5.1%)

5. 胃癌 (4.5%)



肺癌新症按年增6.2%，錄得5575宗，且是本港第一位的頭號殺手（圖片：Shutter Stock）

【癌症體檢2022】頭五位女性致命癌症

1. 肺癌 (22.2%)

2. 大腸癌 (14.6%)

3. 乳腺癌 (13.7%)

4. 肝癌 (6.4%)

5. 胰臟癌 (5.6%)



▼【癌症體檢2022】本港最新癌症數據（按圖 👇👇👇）

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從數字上可見，肺癌新症按年增6.2%，錄得5575宗，且是本港第一位的頭號殺手。對於在本港吸煙率沒劇增的情況下，肺癌卻成為本港最常見癌症的疑問，香港癌症資料統計中心總監黃錦洪醫生表示，雖然近年煙民有所下降，但有超過五成患者因基因突變患上肺癌。

▼【癌症體檢2022】肺癌共分4期，各階段均有不同徵狀（按圖 👇👇👇）

大腸癌自2012年起本來一直是本港的最常見癌症，但自大腸癌篩查於2016年推行至今，成功及早發現瘜肉進行治療，預防發病，大腸癌的致命個案已跌至第二位。

▼【癌症體檢2022】哪７類人為大腸癌高危一族？（按圖 👇👇👇）

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不少男士都愛食精緻澱粉、酒精及高熱量的食物，又缺乏運動習慣，不健康的生活習慣長遠會影響肝臟健康，增加患有肝硬化、肝炎及脂肪肝的風險，繼而誘發肝癌。

▼【癌症體檢2022】肝癌常見徵狀（按圖 👇👇👇）

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女士而言，乳癌是第三位的致命癌症，家族病史、年齡、藥物、酒精等因素都會影響患上乳癌的風險。當乳房及乳頭形狀、大小有明顯轉變、乳房周圍的皮膚有凹陷、乳頭出現分泌物或皮疹或乳房出現硬塊，須必須盡快求醫。一般而言，乳癌可以透過X光造影、超聲波掃描、活組織檢驗等檢查發現；如能及早發現乳癌，死亡機率會大大減低。

▼【癌症體檢2022】自我檢查乳房原則（按圖 👇👇👇）

【癌症體檢2022】定期接受身體檢查 及早發現潛在癌症風險

根據2019年數字顯示，整體癌症新症有35,082宗；而因患癌致命的個案則有14,871宗，意味著有約6成患癌人士暫未有致命風險。現今醫學發展昌明，大部分癌症不再是無藥可治，故建議各位高危人士應定期接受身體檢查，及早發現身體潛在的健康風險，並盡快接受治療，避免癌細胞擴散至身體其他部位。健康Easy為各讀者整合了多個癌症體檢，各位可以因應自己的身體狀況及個人需要，選擇合適的體檢計劃。

各位高危人士應定期接受身體檢查，及早發現身體潛在的健康風險（圖片：123RF）

莊柏醫療全面癌指標檢查(男)，檢查項目包括肝臟、胰臟、鼻咽、前列腺等常見癌症類型，幫助了解身體狀況，倍加安心。

莊柏醫療的全面癌指標檢查(女)，檢查項目包括多項癌指標檢查，包括肝臟、胰臟、乳房、卵巢、鼻咽、大腸，更切合女性需要。

滙潼醫療 — 全方位癌症指標檢查，內含癌症指標、血液及大便測試、幽門螺旋菌測試等項目，全方位癌症指標檢查覆蓋多項癌症，包括：大腸癌、胃癌、肝癌、膽管癌、胰臟癌、鼻咽癌、肺癌、乳癌、卵巢癌、前列腺癌、睪丸癌；完成檢查後更會安排專科醫生解讀報告。

雖然煙民數量有所下降，但吸煙仍然是引發肺癌的主因，故吸煙或曾有吸煙史的50歲以上人士，建議定期進行肺癌篩查，以便作出相應的應對措施。禮護醫療服務 — 肺癌篩查計劃，尤其適合這類人士，計劃包括：家庭醫學專科醫生健康諮詢、血氧飽和度測試、低輻射肺部電腦掃瞄、專科醫生解釋報告及跟進會診。

尚醫健康推出的綜合超聲波頸動脈、心血管、 癌指數檢查，檢查項目包括超聲波頸動脈壁厚度掃描 (IMT)、靜態心電圖、5選2癌指數風險評估共72項，有助發現潛在風險，保障健康。

尚醫健康推出的優選超聲波、頸動脈血管、癌症指標健康檢查，檢查項目包括超聲波頸動脈壁厚度掃描 (IMT)、靜態心電圖、4選1超聲波檢查、7選2癌指數風險評估81項，提供更全面的保障。

麥迪體檢 — 84種癌症基因檢測，能提供最完整的檢查項目，適合曾有家族性癌症病史、身體檢查出現異常及50歲人士。透過抽血檢驗，能有效分析體內與遺傳性癌症相關的84個基因，包括：

肉瘤

腦／神經系統

婦科（乳房、卵巢、子宮）

胃腸道（大腸、胃、胰腺）

內分泌（甲狀腺、副神經節瘤/嗜鉻細胞瘤、甲狀旁腺、垂體）

泌尿生殖系統（腎／泌尿道、前列腺）

皮膚（黑色素瘤、基底細胞癌）

血液學（骨髓增生異常綜合症／白血病）



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