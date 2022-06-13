防癌｜愛吃燒烤高脂飲食易誘發癌症？營養師揭8種容易致癌食物

台灣女星朱芯儀早前在YouTube影片中對外證實罹患乳癌第二到三期，且已轉移至淋巴。對此，台灣營養師孫語霙指出，先天基因和後天環境都可能是致癌的原因，除了母親、姊妹得過乳癌者的致癌相對機率高出2至4倍，後天的飲食習慣也有很大的影響，並留意8大易致癌食物。



孫語霙早前在Facebook粉專發文表示，家族中如果有特殊家族史要特別注意，像是家人在更年期前罹患乳癌，則致癌相對機率可能高於4倍以上；母親、姊妹得過乳癌者者，致癌相對機率則大於2至4倍。

8大易致癌食物（按圖）

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此外，後天環境也可能誘發癌症，特別是以下8類含有致癌危險因子的食物：

1. 油炸食物

孫語霙表示，不論是蛋白質還是澱粉類食物，只要高溫油炸後，都會產生致癌物，所以不論是炸雞扒、炸薯條，或是許多人以為比較健康的炸蔬菜，最好都不要常吃。

2. 燒烤肉類

肉類一旦經過高溫烹調，會產生多環芳香化合物等危險因子，孫語霙提醒，經常吃燒烤吃到飽，或多肉少菜都是很危險的習慣。

3. 加工肉類

煙肉、香腸、熱狗等食品在加工過程中，經常添加硝酸鹽類作為保色劑，人體食用後可能產生致癌物質，孫語霙建議，能吃完整肉塊就不要吃火腿、熱狗、組合肉，以新鮮食材取代加工肉品。

4. 高脂肪食物

孫語霙解釋，烤雞屁股、肥肉等食物雖然沒有經過油炸，但本身的脂肪含量就相當高，吃太多下度也會有肥胖和致癌風險。

防癌飲食3步驟（按圖）

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5. 發霉的食物

發霉的花生最常受強烈致癌物黃麴毒素污染，此外米、堅果、豆類、咖啡豆、乾貨類、番薯粉、麵粉、辛香料、醃漬食品等，也有被污染的可能，存放時需特別留意新鮮度並確實密封，一旦過期、受潮就要趕緊丟掉。

6. 滾燙的食物

黏膜組成的食道壁只能耐受50至60℃的食物，而滾燙的火鍋湯通常約70至80℃，孫語霙解釋，高溫會燙傷黏膜組織，長期下來可能會造成慢性發炎，嚴重還可能出現口腔癌前病變。

7. 檳榔

引起口腔癌的危險因子。

8. 酒精

長期酗酒，可能導致肝臟疾病，並提升肝癌風險。孫語霙指出，肝臟是代謝酒精的主要器官，會透過一系列化學反應將酒精轉換為二氧化碳和水，並釋放到尿液和肺部，但肝臟的能力是有限的，除了會誘發肝癌，也是造成頭頸癌（口腔癌、口咽癌、下咽癌與喉癌）的危險因子。

孫語霙強調，以上幾種食物並非完全不能吃，但已知長期大量食用會存在風險，那就盡量減少食用頻率與分量，才能降低罹癌機會、維持身體健康。

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：癌症多半都是自己吃出來的！營養師揭8種容易致癌食物，想預防千萬要忌口】

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