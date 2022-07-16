癌症飲食｜高油脂食物恐刺激癌化？營養師解答乳癌飲食2大原則

四大癌症中，乳癌是台灣女性發生率第一的癌症，近日年僅40歲的台灣歌手朱俐靜因乳癌病逝，親朋好友也相當不捨。45-69歲之間是乳癌的好發高峰，每天約有31位婦女被診斷罹患乳癌。從罹癌到治療期間的飲食，營養師提醒有這幾點要注意。



為了因應後續的手術、放化療，癌友的首要任務便是儲備體力，因為在治療過程中多半會伴隨噁心、嘔吐、腸胃不適、疲倦等副作用，在吃不下以前就該顧好營養，以高熱量、高蛋白的均衡飲食為原則，面對治療有備而來。除了均衡攝取六大類，吃足自己所需的熱量、蛋白質，搭配「低脂高纖」的飲食也很重要。

罹患乳癌怎麼吃？ （按圖）👇👇👇

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避免高油脂食物刺激癌化

脂肪和乳癌發生息息相關，是刺激體內女性荷爾蒙的關鍵，過多的飽和脂肪不僅會提升心血管疾病風險，同時也是乳癌的危險因子。由於動物性脂肪的飽和脂肪、膽固醇多，應減少紅肉攝取，選用白肉、瘦肉補充蛋白質；烹調上則以清蒸、水煮，取代煎炒、油炸，減少吃進去的油脂。而加工肉製品、糕餅甜點中含有隱藏脂肪，也要儘可能避免。

增加高纖維食物均衡飲食

研究指出，採取高纖飲食罹患乳癌的風險會更低，平常我們的蔬果就吃不太夠，將近9成以上台灣人膳食纖維攝取量不足，飲食型態失衡，必須平衡回來。蔬果中豐富的營養素有助於減少癌變機會，每天至少吃上3蔬2果，或將部分主食換成未精製澱粉，讓膳食纖維帶走油膩負擔，也幫助身體調整女性荷爾蒙。

乳癌常見迷思

了解乳癌的飲食原則後，大家可能對罹癌的營養還有不少疑問，接下來就讓台灣Heho營養師陳筠臻替你解惑！

吃素、多吃蔬菜更抗癌嗎？

搭配高纖維食物可以減少荷爾蒙帶來的癌變，但這不代表每餐統統吃蔬菜就是好！有些人會採取生機飲食，完全不吃肉只吃菜，這樣反而達不到高熱量、高蛋白，對免疫低下的癌友來說，只吃生食又增添風險。還是要均衡地攝取多方營養，不可偏食、過量，素食者也要留意蛋白質來源，透過奶、蛋、豆製品補充所需。

3步驟乳房自我檢查（按圖👇👇👇）

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乳癌可不可以吃黃豆製品？

大豆異黃酮具有植物雌激素之稱，其結構和我們的女性荷爾蒙相似，因此有病人會擔心吃了會刺激腫瘤增生，或導致乳癌復發。但在亞洲國家的研究結果發現，攝取黃豆製品可降低乳癌發生率、復發率，從天然食物適量攝取是安全的，不用過度擔憂，惟不建議攝取高劑量的大豆異黃酮補充劑，喝豆漿、吃豆腐都是可以的。

營養師叮嚀，在治療過程中切勿迷信偏方、補品，或把他人的經驗談照單全收，每個人的需求不盡相同，實際該吃的食物種類、份量，最好經由專業醫事人員評估，會有更貼身的衛教指引唷！

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