多汗｜運動完皮膚即痕癢？4種常見原因體温高易觸發膽鹼型蕁麻疹

迎來夏天，不過有些人只要在外運動郊遊，就很容易皮膚痕癢，特別是有流汗的時候，會癢到受不了，但去到皮膚科診所時，卻又好好的完全不會癢，到底是發生什麼事？



台灣衛生福利部雙和醫院皮膚科主治醫師陳昱璁表示，根據臨牀經驗，運動完就全身癢到不行，主要有以下4種常見原因：

運動完就全身癢原因（按圖看清 👇👇👇）

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1. 對衣料敏感

隨着科技發展，衣料、染劑有更多選擇，然而，部分的人對於這類新型的衣料、染劑可能會有過敏現象，而運動過程中，除了會增加皮膚與衣料之間的摩擦，汗水浸潤衣物，也容易將衣物上的過敏原帶到皮膚表面，進而讓皮膚更容易接觸到這些潛在的過敏原，導致皮膚在運動的時候，容易有紅腫過敏現象。

陳昱璁說明，這種現象最好的處理方式，是穿上新衣服前，建議先洗滌一次，將上面的化學殘留物去除，運動前塗抹乳液，增加皮膚屏障的防禦力，也可以減少過敏原對皮膚的刺激。

2. 對汗水敏感

汗水中除了水分，還有鹽分、乳酸、尿素等，雖然這類物質在汗水中濃度不高，但當汗水滲出體表，水分被蒸發後，這些物質殘留在皮膚上的濃度就會相對增加，進而產生對皮膚的刺激性而發癢。陳昱璁建議最好的處理方式，可穿着透氣的吸汗排汗衣，運動完後立即清潔擦拭汗水，換上新的衣物，儘可能減少汗水接觸皮膚的時間。

3. 膽鹼型蕁麻疹

陳昱璁解釋，運動時由於體温會上升，會促使人類的神經系統釋放乙醯膽鹼來調控體温，而膽鹼型蕁麻疹，主要是因為乙醯膽鹼的刺激，使得皮膚出現一顆顆1～4mm的小癢疹。只要是運動、緊張、曬太陽、洗澡、吃辛辣食物等造成體温上升，就可能會觸發皮膚癢的問題。

這類的人症狀，通常會持續半小時到1小時，通常不需要什麼治療就會自行緩解，如果真的比較嚴重，可以由醫師開立抗組織胺的藥物來緩解症狀。膽鹼型蕁麻疹沒辦法根治，除了避免造成體温上升外，可透過運動前先吃1顆抗組織胺，來緩解皮膚癢。

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4. 沒有運動習慣

陳昱璁直言，這種狀況其實不少見！運動後體温上升、心跳加快、血液循環提升，周邊大小血管、微血管擴張，讓血液進入肌肉，血管擴張時會刺激到周邊神經，就會讓人有癢的感覺。只要運動時間拉長，或養成規律運動習慣，這種情形就會明顯改善。

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