徽菌｜沐浴露加水稀釋＝髒水沖涼？醫生拆解4大後果或致皮膚炎

沐浴露、洗潔精等用到最底大家又會怎樣做？有人或者會加水稀釋用到最後一滴，有醫生指，這樣「環保」法其實容易導致黴菌滋生，又降低本身的清潔力，所以絕不建議於洗頭水和沐浴露等產品中加水稀釋，以免導致皮膚細菌感染，甚至出現毛囊炎等。



台灣家醫部預防醫學科醫生洪暐傑近日分享用食水稀釋清潔用品的後果，他解釋不論任何一種清潔用品，包括沐浴露、洗頭水、洗潔精、牙膏等，在製作過程中都一定會依照配方成分比例製作，以達到最佳的產品效果，並且通常也會進行實驗，以確保產品的安全和實際作用。

洪醫生又指，除非產品上有特別說明需要稀釋，否則一般清潔用品普遍都不建議裝水。但如果因為省錢或在清潔用品幾乎用畢，而加自來水稀釋，因水本身帶有細菌、雜質等，洗澡時因為水在身體上會不停流動而沖洗走，但裝進瓶內因不會流動又潮濕，細菌量自然容易不斷增長，容易滋生細菌、黴菌，直言猶如「用髒水洗澡＋清潔」。

澡時因為水在身體上會不停流動而沖洗走，但裝進瓶內因不會流動又潮濕，細菌量自然容易不斷增長，容易滋生細菌、黴菌。（資料圖片）

稀釋清潔用品致4大惡果

如發現沐浴露或洗頭水幾乎用耗了，為了應急偶爾裝少許水都尚可接受，但長期如此就容易導致以下問題。

清潔作用大幅下降



容易把產品稀釋、破壞比例，導致產品效果和清潔作用大幅下降

皮膚疾病



例如皮膚較敏感的過敏族群出現疹子等皮膚過敏症狀

傷口細菌感染



若是身上有傷口也很有可能造成細菌感染

脫髮



用稀釋洗髮乳可能導致脫髮

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洪醫生如果擔心清潔用品用太多，會造成皮膚乾癢等各部位相關問題，建議可以日常生活習慣為標準，透過洗完澡、刷完牙後的感覺作判斷；如果大家經常感到痕癢、乾燥等，就代表有可能在清潔習慣上有問題，與水質或清潔用品的比例、份量、成分相關。

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