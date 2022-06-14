皮膚感染｜盤點6種夏天常見蚊蟲　醫生一文解構咬傷症狀治療方法

夏天氣溫飆高，端午節過後各種小蟲跑出來亂竄，除了常見的蚊子、小黑蚊，還有蟎蟲、跳蚤等，只要一被咬，就會出現紅疹子，甚至會引發過敏等不適症狀。 由於每一種小蟲造成的皮膚感染，其症狀和處理方式都不太一樣，因此必須了解蚊蟲的種類，才能真正解決問題，避免反覆發作。



台灣國泰醫院皮膚科主治醫師俞佑表示，夏天的蚊蟲造成的皮膚感染很容易被忽略，像是禽蟎、蚊子、小黑蚊，都是常見會讓皮膚過敏、起疹子或是發炎的蚊蟲，這最重要的是要注意「環境清潔」和「個人防護」。

6種夏天常見蚊蟲咬傷症狀、治療方法（按圖👇👇👇）

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1. 蚊子：癢感不強烈，但可能誘發過敏或傳染疾病

叮咬傷口：通常在手、腳、臉頰上叮咬，皮膚會膨起一塊疹子，中間會有蚊子叮咬的小孔，略為凹陷。

症狀：紅腫癢，通常幾天、幾小時就會消退；如果出現發燒、頭痛、被叮咬的地方逐漸變大又脹痛，表示引起過敏反應。

併發症：

1. 過敏反應

2. 日本腦炎、登革熱、寨卡病毒、基孔肯雅熱等疾病的傳染媒介。

治療方法： 口服抗組織胺，或塗抹止癢藥膏（例如帶有薄荷等涼感藥膏）、冰敷。

2. 小黑蚊（台灣鋏蠓）：最初幾小時或幾天內都會感覺劇癢

叮咬傷口：通常在小腿、手肘上叮咬，皮膚上出現散開、膨起、劇癢的紅色丘疹，通常看不到中間凹陷。

症狀：紅腫癢，通常1星期內就會消退。

併發症：無

治療方法： 口服抗組織胺、外用類固醇、非類固醇消炎藥物，或塗抹止癢藥膏（例如帶有薄荷等涼感藥膏）、冰敷。

3. 跳蚤：紅色凸起小疹子，多顆成一直線或一圈

叮咬傷口：通常在小腿、腳踝、腳背，或是皮膚皺摺處如腋下、脖子等，出現很多顆小小的、紅色的突起疹子，外圍會有一圈白圈；通常會好幾個併在一起，連成直線或是形成一團。

症狀：紅腫癢，通常舊的還沒好，新的又會長出來。

併發症：過敏反應

治療方法：

1. 口服抗組織胺，或塗抹止癢藥膏（例如帶有薄荷等涼感藥膏）。

2. 要保持寵物、地毯、床鋪、草叢的乾淨，最好遠離雜草。

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4. 禽蟎：跟鳥類接觸才會傳染

叮咬傷口：通常在領口、袖口等衣物的交接處，出現大量的小紅點或是小水泡，通常會形成群聚。

症狀：紅腫癢，劇癢難耐，很像蟲在身上爬，會維持1星期以上。

併發症：過敏反應

治療方法：

1. 口服抗組織胺、外用類固醇藥膏、外用殺蟲藥膏。

2. 因為禽蟎無法在人體上繁殖，所以只要遠離禽鳥類，自然就會慢慢痊癒。

5. 臭蟲：睡覺時專門吸血

叮咬傷口：通常在睡覺時才會出來叮咬，會在臉上、手上、腿上形成圓形、三角形的紅疹。

症狀：起疹子的當下不會癢，通常要隔好幾天才會開始癢，會持續1~2星期。

併發症：無

治療方法：

1. 口服抗組織胺，外用類固醇藥膏或塗抹止癢藥膏（例如帶有薄荷等涼感藥膏）。

2. 需要把家中的枕頭、棉被、床單、床墊、地毯等寢具都仔細清掃過，有必要也要請除蟲公司來進行大掃除。

6. 恙蟲：產生劇癢，且破皮會造成感染

叮咬傷口：通常在皮膚的皺摺處出現，膝窩、腋窩、腰部、腳踝等，可能會形成點狀紅疹、小水泡、單純紅腫等不同形態的樣子。

症狀：劇癢，但一抓破就可能感染。

併發症：恙蟲病（又稱叢林性斑疹傷寒），會發高燒、惡寒、頭痛、盜汗、淋巴腫大、傷口像燒焦一樣。

治療方法：

1. 口服抗組織胺，或塗抹止癢藥膏（例如帶有薄荷等涼感藥膏）

2. 如果演變成恙蟲病，請儘早到感染科門診就醫。

環境清潔打掃4重點

俞佑表示，天氣變熱，蚊蟲難以預防，建議出門的時候要穿長袖長褲，如果太熱就要擦防蚊液，儘量避免蚊蟲直接接觸皮膚；同時居家周邊要做到以下4點，就能避免蚊蟲孳生，也能預防蟲蟲帶來的皮膚病。

1. 鳥窩要清除。

2. 積水容器要倒空、倒置。

3. 雜草樹枝要清理。

4. 家中定期打掃，保持清潔。



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