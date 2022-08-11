銀髮族｜92歲婆婆被封全球最高齡辦公室主管 3大長壽秘訣要知

不少人都想提早退休，享受自由生活。但日本一位92歲的婆婆卻不願退休，更在同一家公司任職66年，被健力士世界紀錄認證為「全球最高齡辦公室主管」。對此，她分享了3大養生秘訣，又指只要還能工作，就會永遠努力。



綜合日媒報道，今年92歲的玉置泰子1930年出生於大阪，高中畢業時二戰才剛結束，便藉由學校推薦至人壽保險公司上班，3年後進入紡織業。但公司因整併而搬離大阪，玉置婆婆為了照顧年幼的2個弟弟不得不離職，直到25歲時進入目前任職的公司「SUNCO INDUSTRIES CO.」，至今已工作了66年。

作為總務部課長的她負責會計與總務等工作，仍過著朝9晚5的全職生活。她曾言：「公司期盼我能努力工作到100歲，我也是這樣打算的。我沒有設定退休年齡，只要能工作，就會永遠努力！」

被封全球最高齡辦公室主管

2020年11月，當年90歲的玉置婆婆就被金氏世界紀錄封為「全球最高齡辦公室主管」，並維持紀錄至今。對於這個世界第一的稱號雖然感到意外，卻給她很大的鼓勵，她認為這是一天一天踏實累積的成果，「這受惠於眾多工作夥伴，能與公司共同成長，是我寶貴的財富。」

玉置婆婆說，雖然她不是打從一開始就打算工作到90多歲，但長年堅持一句座右銘：「今天努力過了，明天也要再努力」，今天並非昨天的延續，而是嶄新的開始，以全新的心情活在當下。

+ 2

3大長壽養生秘訣

玉置婆婆至今仍是單身，也分享了在高齡仍能維持健康的3大養生秘訣，稱可以健康到100歲。

做30分鐘瑜伽



玉置婆婆每天固定早上5時半起床，做30分鐘做瑜伽，習慣已持續了50年，她指很多人誤以為瑜伽是要令身體柔軟，做一些雜技般的姿勢，但其實瑜伽最重要是呼吸方法和冥想。

呼吸方法方面，她建議先用鼻子深呼吸，然後用嘴將腹部的空氣慢慢呼出。你會感覺到屏住呼吸時，大腦被激活推動，全身的能量被推動。至於冥想亦很簡單，先在地板上用一個舒適的姿勢盤腿，然後伸直腰並輕輕閉上眼睛，進入冥想，此舉有助消除壓力。

誦讀《心經》



每天早上瑜伽冥想後，玉置泰子都會慢慢誦讀《心經》約10分鐘。她指慢慢誦讀，呼吸就會變大，會感覺身體每一個角落都充滿了能量。另外，平常也喜歡研究俳句和短詩，作為心靈的療癒。

上下班靠「BMW」



玉置泰子表示做完瑜伽、誦讀《心經》和食完早餐後，就會在早上7時半離開家門，靠「BMW」上班。她解釋「BMW」是指「B = 巴士（Bus），M = 地鐵（Metro），W = 步行（Walk）」的縮寫詞。

她離開家後會先坐20分鐘巴士到地鐵站，上地鐵後約20分鐘到達車站，再步行5至6分鐘到公司，每日往返通勤時間約2小時，僅在通勤期間已走約6000步。她表示「衰老從腿和腰開始」，雖然有時巴士上有位坐，但在通勤時間地鐵上多數無位，站立時可以訓練腿和腰，相信有助保持健康。

▼同場加映：腦退化不同階段的症狀（按圖👇👇👇）

+ 11

▼同場加映：7類食物有助抗老化，減少營養不良（按圖了解！）

+ 19

相關文章：長者健康｜大便習慣突變、停經後陰道出血 6大警號銀髮族別忽視