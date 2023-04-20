銀髮健康｜中醫推薦按摩、藥膳2方法減緩老化　預防老年退化失智

許多民眾都相當擔心自己會出現老年退化及失智問題，更害怕會造成家中照顧者的負擔，台灣中醫師呂桓毅表示，民眾不妨嘗試中醫2方法，每天乾梳頭、按摩頭皮穴位，維持大腦供血順暢，減緩退化；並且食用天麻藥膳料理，保護腦神經、延緩退化，挽救記憶力。



根據台灣發展委員會推估，台灣將在2025年邁入超高齡化社會，65歲人口達到總人口數20%，隨之而來的是許多老年疾病預防和長照問題。台灣呂桓毅中醫師指出，朋友家中有位90多歲罹患阿茲海默症的老媽媽，一天到晚懷疑看護偷錢，又罵子女不孝，整晚不睡，讓家屬相當煩惱。高齡化時代，預防老年退化，減輕照顧者負擔，相當重要。

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中醫2方法預防老年退化、失智

1. 按摩穴道

每天乾梳頭，按摩頭皮穴道，尤其是前額髮際與頭頂的3個穴道，百會、本神、神庭，平常多按摩，可以保持大腦供血的流暢，減緩退化。

2. 天麻藥膳

目前許多藥理研究發現天麻可以保護腦神經、延緩退化，進而挽救記憶力。中醫臨床上也使用天麻治療眩暈。藥典中記載天麻入肝經，可以治療肝風頭暈，也能緩解高血壓。

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呂桓毅中醫師說明，許多藥膳料理都會加入天麻，如天麻雞湯、天麻魚頭湯，但是要注意，天麻不耐久煮，建議切薄片熱水沖服。假如入藥膳，也盡量放在最後一道工序，下鍋悶煮一下就起鍋，否則有效成分流失就可惜了。

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