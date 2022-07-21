銀髮婦女｜更年期已來？除停經外　20個健康訊號也代表它已到臨

更年期是女性生命中重要的轉捩點，但不一定能讓人欣喜迎接，因為除了得獨自面對身體上的不適，像是頭痛頭暈、心悸、全身倦怠、失眠甚至燥熱、盜汗、憂鬱等等，更可能因此造成與家人相處上出現裂痕。要如何讓更年期的生活更有品質呢？試着掌握這4個撇步，和更年期共存！



更年期20個症狀 你中了幾多個？（按圖了解）

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「我媽媽以前脾氣很好，講話從來都不會大小聲。」吳小姐說，自從媽媽停經後，經常會說身體很疲倦，面對甚麼事都唉聲嘆氣，而且易怒、沒耐心，像換了一個人似的，讓家庭氣氛緊張又緊繃。

20個更年期容易出現症狀

1.全身倦怠

2.肩膀痠痛

3.忘東忘西

4.過於敏感

5.盜汗

6.手腳冰冷

7.腰痛

8.煩躁

9.擔心自己

10.燥熱

11.不安

12.憂鬱

13.記憶力變差

14.意志力變差

15.失眠

16.頭痛

17.容易生氣

18.關節痛

19.無法熟睡

20.喘不過氣



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吳小姐察覺到媽媽可能是更年期，因此陪媽媽到婦科就醫，才了解這些狀況真的和更年期有關，在醫生的建議下，透過運動和家人陪伴，媽媽漸漸能調適與更年期共存。

靠飲食補充天然雌激素

面對更年期，最重要的就是建立健康生活型態，台灣國民健康署提醒，可以透過這4個方式，來愉快度過更年期。

1. 健康吃挑好食

飲食以蒸、煮、烤、滷等低油方式烹調，並建議補充天然雌激素食物，如黃豆類及其製品、全穀雜糧、牛蒡等食物，改善更年期不適症。

2. 揪伴天天運動

相揪家人一同出遊踏青、健走，不但可以鍛鍊心肺能力與下肢肌力、肌耐力，更能保持健康體重管理。

3. 用心陪伴聆聽

鼓勵家人保持正常的社交活動，放鬆心情，在情緒不適時用心傾聽，或安排旅行帶家人出去走走。

4. 尋求專業協助

出現身心不適時，應尋求婦科醫生，獲得適當建議或治療。

更年期更需要家人支持

家人的理解關心，以及自己的正向樂觀態度面對更年期，有助於緩解相關症狀，鼓勵更年期婦女主動和家人分享，讓他們了解不適症是因荷爾蒙改變所導致，讓自己不孤單面對。

國民健康署署長王英偉提醒，更年期症狀容易被忽視，往往造成婦女本身及家庭困擾，因此，家人多一點關心和警覺，就能安心跨過此一時刻。

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