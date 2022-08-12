鬼節｜慳家奶奶執街邊祭品加餸 新抱感崩潰 5貼士防中毒要知

踏入農曆七月，不少人也按傳統在街上「燒街衣」，除了香燭衣紙冥鈔，亦有燒味、水果等祭品，以超渡孤魂。不過有女網民於討論區大呻節儉成性的奶奶，日前外出拜祭後表示晚飯加餸，惟吃到一半時驚見表面有灰，奶奶竟淡定表示是燒衣的灰燼，又自爆爆這是其他人拜祭後留下的祭品，令樓主大為吃驚。



該女網民近日在香港討論區以「奶奶竟然執人地啲祭品返屋企食」為題，表示奶奶一向很節儉，日前奶奶出去拜祭燒街衣後，表示晚餐加餸，有豬有雞，惟大家食到一半時竟「食到啲灰」，「睇真啲食物上面仲有啲黑色點點，我即係吐左出嚟，奶奶仲好淡定咁話，應該係燒嘢啲灰，仲叫我唔洗驚！原來咁好餸係因為嗰啲都係佢拜完拎返屋企嘅」。

新抱又言，其實不太介意吃拜祭後的祭品，「我都明食得唔好嘥，唔好浪費食物係好事。」她續稱難以接受要吃別人的祭品，又斥：「但係奶奶仲拎埋其他人拜完留低嘅祭品返嚟！ 咁樣做真係好咩？先唔好講食物衛生嘅問題，人地話晒都拜拜，係畀啲鬼食㗎，咁樣拎番嚟好咩...」

不少網民也留言表示奶奶非常大膽，又叫事主應同老公反映意見，「攞自己拜嘅無問題，食咗求平安，但攞其他人既野，真係唔係咁」、「執埋人哋嗰啲又誇張咗啲」、「慳成咁第１次見」、「食完撞邪或肚痛是旦一樣野都可以好大鑊，唔好做埋啲咁恐怖嘅嘢啦」。

不過有女網民於討論區大呻節儉成性的奶奶，竟拿其他人拜祭後留下的祭品回家加餸。（資料圖片）

根據台灣衛生福利品資料，在拜祭期間擺放的熟食菜餚，容易被空氣中飄散的灰塵及蟲蠅等污染，因此要注意以下4點以防引致食物中毒。

1. 自行烹煮的供品，應以鍋蓋或保鮮膜覆蓋，或改用有包裝的食品，如罐頭或有外皮保護的水果作為供品



2. 注意食材要新鮮，並適量購買



3. 祭拜完後，要依食品的特性儘速保存於冰箱或陰暗處



4. 食用前以肥皂洗淨雙手，並將食品充分復熱，儘速食用完畢



5. 如果食品有色澤改變或酸臭的情形，就應該避免食用



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