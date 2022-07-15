食安風險｜荃灣酒樓衞生惡劣燒鵝掛垃圾桶　常見食物中毒病菌要知

荃灣一間酒樓近日被網民曝光廚房內部照片，揭發現場環境衞生惡劣。廚師不但直接在地上坑渠邊處理食材，更把燒好的燒鵝掛在垃圾桶內，觸目驚心。如果食客不慎進食受污染的食物，隨時有食物中毒的風險，而常見的食物中毒病菌又有哪些？



涉事酒樓竟把燒鵝直接掛在垃圾桶內，垃圾桶底部則裝有噁心的廚餘。（巴打絲打「00九吹專區」Facebook Club）

燒鵝掛廚餘垃圾桶 酒樓拒回應事件

從網民「Chau Chi Man」周四(14日)在facebook群組披露的照片可見，有燒鵝竟直接掛在垃圾桶內，而當時的垃圾桶底部則裝有噁心的廚餘，甚至棄置的口罩等垃圾。此外，也有多張照片顯示酒樓師傅直接蹲下在地下的坑渠邊處理燒鵝等食材，也有一些以瀝水膠籃盛載的煮熟海鮮僅放置在地上。披露事件的網民亦控訴，有部份廚房員工在未有戴口罩的情況下工作，有污染食材之嫌。

事件曝光後，不少網民紛紛表示不能接受，「而家啲餐廳同洒家一啲都唔平，拍得住日本，不過清潔同衞生真係無得比」、「燒鵝咁掛真係隨時食死人」、「唔知入面啲員工或老闆有無叫自己屋企人去食」。而涉事酒家接受記者查詢時僅表示不方便回應事件，隨即掛斷電話。

▼同場加映，更多廚房內部照片：（按圖👇👇👇）

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▼同場加映，10個常見處理食物常犯錯誤（按圖👇👇👇）

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食物中毒可引發致命敗血病

一般而言，不慎進食受污染食物或食水最容易引發食物中毒。據衞生署資料顯示，常見會引致食物中毒的病菌主要有以下幾種：

1. 沙門氏菌



由沙門氏菌引致食物中毒的來源，普遍來自未熟透的肉類、肉類食品、家禽、未經加熱殺菌處理的奶、生的蛋及蛋製食品（如布甸）。

常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等。

2. 金黃葡萄球菌



由金黃葡萄球菌引致食物中毒的來源，普遍來自經由有皮膚感染或鼻內帶有該種細菌的食物處理者處理過之食物，特別是涉及人手處理而其後並無翻熱的食物（例如：三文治、蛋糕及酥餅）。

其他食物污染的來源包括用作預備食物的用具和工作枱，而金黃葡萄球菌可產生引致食物中毒的腸毒素。

常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等。

3. 副溶血性弧菌



副溶血性弧菌引致食物中毒的來源，普遍來自未熟透的海產、受生海產交叉污染的已煮熟食物

常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等。

▼同場加映，水果發霉四個Q&A：（點擊下圖看清👇👇👇）

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4. 產氣莢膜梭狀芽胞桿菌



由產氣莢膜梭狀芽胞桿菌引致食物中毒的來源，普遍來自受交叉污染、未徹底煮熟或在不適當的温度貯存過久的肉類及肉類食品，例如燜炖菜式及鹵水食物。

常見症狀包括嘔吐、腹瀉及腹痛，或有發燒。若未能及時接受適當治療，可能出現致命的嚴重併發症，如脫水及敗血病等。

5. 諾沃克類病毒



由諾沃克類病毒引致食物中毒的來源，普遍來自受污染海水或介貝類水產動物，尤其是蠔及蜆等濾食動物生吃或未徹底煮熟的介貝類水產動物。常見症狀包括噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、發燒

上述細菌及病毒的傳播途徑主要經由食用含有致病媒介或受致病媒介污染的食物而引致的。潛伏期由數小時至數日不等，視乎致病媒介而定。如出現食物中毒的病徵，須立即求診，並應補充水分。患病的食物處理人員應暫停工作，直至復原。

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