七月鬼節｜鬼門關開易出現幻覺？盤點15個思覺失調症前趨症狀

農曆7月鬼門開，容易出現經常幻聽幻覺？台灣1名女大學生確診思覺失調症後，接受口服藥物治療，由於病識感低未能按時服藥，出現疑似中邪的現象，家人以為與民間習俗鬼門開有關。



台灣精神醫學會秘書長陳亮妤表示，思覺失調症患者每次發病，出現症狀，對大腦都會造成不可逆的損傷，影響親友關係，而病友死亡率更達正常人的2至3倍。提醒病友應把握發病後的最初5年黃金治療期，積極配合醫囑規律用藥。

15個思覺失調症前趨症狀（按圖）

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臨床發現，思覺失調症病友病識感偏低，有些家屬則以為病友中邪，而到處跑宮廟、神壇，耽誤正確的治療。即使接受治療，仍有6成病友未能規律用藥，容易復發，提高再住院比率。

一般慢性病患者規律用藥的比率就不高，想要讓缺乏病識感的思覺失調症患者天天吃藥，這難度更高。陳亮妤強調，如果病友常忘了吃藥，或是效果不好，則建議考慮長效針劑。

治療思覺失調症藥物劑型可分為口服和針劑，臨床研究證實，使用長效針劑可以提升用藥順從性、降低用藥中斷率，減少復發機率，降低4成急診風險、6成住院風險、6成4的半年內再住院風險，以及4成死亡風險。

為了提高思覺失調症病友治療效果，台灣健保署編列獨立預算逾27億元台幣，鼓勵臨床醫師將長效針劑列為精神病病友的優先治療選項之一，另外也針對思覺失調症病友，增列預算6000萬元台幣用於急性後期照護服務，讓病友更能妥善穩定病情。

▼這4種問題都可能讓人產生「視幻覺」（按圖👇👇👇）

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大腦生病，會有哪些警訊呢？台灣精神醫學會公布《發展我國精神醫療早期介入及長效針劑臨床指引》，其中「疑似精神病前期簡易自填量表」，共有15個問題，只要8題（含）以上回答「是」，或3題（含）以上且3題中有第1、2、15任一題答「是」者，代表可能是思覺失調症的警訊，建議儘快就醫。

台灣精神醫學會公布《發展我國精神醫療早期介入及長效針劑臨床指引》，其中「疑似精神病前期簡易自填量表」，共有15個問題。（Now健康授權使用）

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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