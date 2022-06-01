鬼壓床｜意識清醒但全身無法動彈、易有幻覺？5種人最容易被鬼壓

17歲的小美為準備大考，每天都念書到半夜，某晚睡覺時她突然覺得脖子緊繃、胸口有壓迫感，身體完全動彈不得，而且還在房間角落看到奇怪黑影，該不會是撞鬼了吧？

文：張凱安 資料查核：Hello 醫師



其實遭遇過此類「靈異事件」的人並非少數，約超過3成人曾有鬼壓床的經驗，且有1/4人表示曾看過幻影。讓《Hello醫師》向你說明鬼壓床的科學原因、症狀，告訴你哪5種人特別容易發生鬼壓床。

▼睡眠癱瘓症是什麼？ （按圖👇👇👇）

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鬼壓床原因：大腦醒了，但身體還在睡

鬼壓床在醫學上的正式名稱為「睡眠癱瘓」或「睡眠麻痺」（Sleep paralysis），意即在睡眠的快速眼動期出現睡中異常（又稱睡眠異常，Parasomnia），患者身體仍處睡眠狀態，但意識卻已經清醒的現象。

睡眠癱瘓發生於睡眠過程中的快速動眼期（Rapid eye movement, REM），當睡眠進入快速動眼期時，除了橫膈肌和眼外肌之外，全身的肌肉張力會降到最低。

若在REM（Rapid Eye Movement）期間意識突然清醒，但大腦與肌肉之間的神經連結尚未接上，身體即會繼續處於放鬆癱軟的狀態，導致身體不聽使喚、無法動彈，如同被鬼壓住般。

為什麼鬼壓床時身體不能動？

當人處於睡眠狀態時，身體諸多感官能力及肌肉張力皆會降到最低，這是因為負責傳遞感覺訊號的丘腦（Thalamus），阻隔訊息傳送至皮質區，使中樞神經系統無法與周圍神經系統產生連結。

其關鍵作用是保護人體於睡眠時不受夢境影響，做出奔跑、跳躍或攀爬等動作而傷害自己，同時也讓身體可以得到充分休息。

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鬼壓床症狀：不只被鬼壓，還容易看見幻覺

鬼壓床除身體動彈不得、胸部壓迫及脖子緊繃等症狀外，還可能因大腦處於夢境之中，出現虛實不分的情況，並產生幻覺，其幻覺更可分為以下3類：

1. 入侵者幻覺（Intruder hallucinations）：感覺房間可能有其他人或令人不安的威脅。

2. 胸部壓迫幻覺（Chest pressure hallucinations）：也稱為夢魘幻覺，常伴隨著窒息的感受，並經常與入侵者幻覺一同發生。

3. 前庭運動幻覺（Vestibular-motor hallucinations）：出現飛行、漂浮或靈魂出竅的感覺。



5種人最容易被鬼壓床（按圖👇👇👇）

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鬼壓床好發於以下5類族群：

1. 存有時差問題者：如長途旅遊者或空勤人員，因睡眠周期紊亂而出現睡中異常。

2. 睡眠剝奪者：意即經常刻意熬夜，剝奪正常睡眠時間而導致睡眠不足者。

3. 輪值夜班、日夜顛倒者：因頻繁輪值夜班、日夜顛倒而導致作息不正常，進而引起睡眠問題。

4. 具有睡眠疾病者：如患有睡眠窒息症、失眠症或嗜睡症者。

5. 具有心理問題者：研究顯示，具有心理問題者，如焦慮、恐慌或創傷後壓力症候群者較容易出現睡眠癱瘓。



此外，鬼壓床也好發於仰睡者、青少年或年輕成年族群。

睡好睡滿就不怕鬼壓床 5招改善睡眠品質

由於鬼壓床多發生於睡眠品質不佳、睡眠不足者，因此維持良好的睡眠習慣即是預防鬼壓床絕佳方法，以下提供5點睡眠改善建議：

1. 盡量保持作息規律，若需輪值夜班或長途飛行，則盡可能確保睡眠時間充足。

2. 調解生活壓力，適時外出散步、聽音樂或與朋友深談。

3. 勿因鬼壓床而產生額外壓力，睡眠癱瘓乃正常現象，待睡眠狀況改善後，發生機率就會明顯下降。

4. 避免酗酒及吸煙，酗酒及吸煙除會影響睡眠品質外，亦容易導致呼吸道肌肉鬆弛，引發打呼及睡眠呼吸中止症，而酒精雖有鎮靜作用，但酒精會干擾睡眠週期，阻止人體進入深層睡眠，亦可能提高在REM期發生鬼壓床的機率。

5. 每日盡量保持7~9小時睡眠時間，且白天避免小睡或午睡時間過長，以維持適量腺苷濃度，在就寢時累積充足睡意。



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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：超過3成人看過鬼！鬼壓床的原因、症狀，這5種人最容易被鬼壓！】

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