思覺失調｜以為家裡「撞鬼」有幻覺？4個狀況可能讓人看見視幻覺

若平白無故在家中看見理應不存在的人事物，家中長輩第一反應多半為看到髒東西，嚇得家人心慌慌，甚至去向宗教場所求助。但有時並非「髒東西」作怪，而可能是「視幻覺」作祟。



視幻覺是什麼？

視幻覺是在白天清醒時，看到不該看到或不存在的人、動物或東西；在許多人看來，根本就是裝神弄鬼。但是，視幻覺可以是視覺系統年老退化過程中自然出現的現象，也可能是神經興奮劑引起的作用，或僅僅是錯覺；而在失智症逐漸盛行的時代，失智病人、甚至未達失智的輕度認知障礙的人，都可能在自然情況之下出現視幻覺，甚至誤以為真，認為家裡出現「髒東西」。

▼這4種問題都可能讓人產生「視幻覺」（按圖👇👇👇）

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1. 失智症

雖然所有失智者都有可能出現視幻覺，一般而言，還是以路易體症與柏金遜症的病人最常出現，高達8成以上的路易體失智症病人有此經驗。周伯翰舉例，知名電影演員羅賓威廉斯就是因為路易體症的困擾，最終走上絕路。

2. 精神疾病惡化

像是思覺失調症病人，就會有幻聽、妄想的問題，除了按照醫師囑咐服藥，也能可以適度讓病人與外界接觸，透過與人的互動，降低對不存在事物的專注力。

3. 沒有被治療或是惡化的疾病

長輩受限於表達能力退化、生理功能衰退，有時候沒有辦法自己察覺出身體疾病，而藏在身體中的疾病，可能就在不知不覺中逐漸壯大，甚至影響到長輩的認知功能。

4. 藥物敏感

台灣中國醫藥大學新竹附設醫院身心科醫師周伯翰表示，長輩比較容易出現對藥物敏感的問題。尤其是有些長輩喜歡自己買一些來路不明的藥物，與長期服用的慢性藥物可能互相影響藥性。另外，酒精的濫用，也都會造成類似問題。

▼藥物過敏的症狀（按圖👇👇👇）

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非藥物治療對於改善視幻覺同樣重要

周伯翰表示除了定期就醫，配合醫師的專業診察治療之外，照顧者的「非藥物治療」更為重要。因此，照顧者需要認識與了解視幻覺的原因與病程，做好心理準備並事先告知周遭親友，長輩生病了，請多多包涵，可以減少許多家庭及社交生活的衝突。

另外，照顧者也要觀察長輩的作息，並設定規則的每日行程，譬如練習做簡單家事、玩動腦遊戲、少量多餐的進食、每日運動30分鐘、維持社交行為、學習音樂美勞、練習自我照顧（譬如拿湯匙吃飯、穿外套）、欣賞懷舊照片或音樂，讓長輩的生活充實，不至於一直想著看到幻覺的問題。

不要正面反駁患者

如果照護者發現有某些人、事、物，總是讓長輩變得激動，請暫時隔離會誘發情緒行為異常的人事物。有時候長輩會堅持要求做某件事，照顧者可以試著陪伴長輩出門繞一繞，常常過一會兒，長輩也忘記當初堅持的事情，情緒也會平靜許多。

當長輩說出不正確或者不可思議的話語時，周伯翰表示，請不要嘗試糾正個案，甚至取笑個案。只要目光維持和個案相同高度，微笑著簡單回應個案，接著引導個案注意其他有趣的活動或者食物，就可以讓原本會一發不可收拾的場面瞬間改觀。

▼思覺過敏與思覺失調不同之處（按圖了解）:

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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