骨質疏鬆檢查｜年紀大必然發生？如何預防？關注骨質密度最重要

【骨質疏鬆體檢｜身體檢查】常耳聞「年紀大，骨頭脆」，指的是老人家的骨頭較脆，即使輕微跌一跌都容易出現骨折等問題。而事實上，隨著年紀增長，骨質密度就會逐漸流失；如果情況持續惡化，就有機會演變為骨質疏鬆。本文將為各位詳細拆解有關骨質疏鬆的謎團，並建議數個預防方法。



隨著年紀增長，骨質密度就會逐漸流失；如果情況持續惡化，就有機會演變為骨質疏鬆 (圖片: ShutterStock)

【骨質疏鬆體檢｜身體檢查】年紀大必然會患骨質疏鬆？

人體骨質密度一直在成長，直到25歲左右就會到達頂峰，然後就會出現骨質下滑的症狀。而隨著年紀變老，不只身體功能會退化，鈣吸收率亦會隨之下降。男性每年流失的骨質約有0.5到1%，但女性的骨質流失大約在1至2%，尤其更年期後的3至5年將是骨質流失的高峰期。骨質流失會導致原本細密的骨骼中出現許多縫隙或小洞，使骨骼變得脆弱，也就是大家所知道的骨質疏鬆症。

【骨質疏鬆體檢｜身體檢查】▼骨骼健康確會隨年紀而變弱，但懂得保養的話，它們仍能健康地跟你走過一生（按圖👇👇👇）

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【骨質疏鬆體檢｜身體檢查】骨質疏鬆的7大成因

基因問題：亞裔婦女的患骨質疏鬆症的比例比其他地區女性相對來得高



營養不足：寶寶在孕期中所吸收的營養將直接影響其骨質含量



缺乏維他命D：人體所需的維他命D 90%來自陽光，僅有10%來自食物，而維他命D對人體的骨骼及肌肉健康有一定的幫助，能幫助身體更好地吸收鈣質。



【骨質疏鬆體檢｜身體檢查】▼骨質疏鬆自我檢測（按圖👇👇👇）

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缺乏運動：運動是促進骨骼健康的重要環節，尤其是受壓運動，如跑步、跳動、重訓等，能幫助刺激成骨細胞功能。



體重過低：身體過輕及BMI低於19 的人，身體會覺得不需要太強大的骨骼，繼而導致骨質流失。



過於頻密懷孕：每一次產子，都會導致媽媽大量流失骨質；當孕婦本身的健康狀態不佳或過於頻密生產的話，將可能導致骨質疏鬆症。



藥物影響：長期服用特定藥物會對骨質造成影響，如類固醇、抗凝藥、甲狀腺激素、抗癲癇藥等。



【骨質疏鬆體檢｜身體檢查】靠飲食可預防骨質疏鬆？

植物性食品是好的鈣質攝取來源，例如：豆類、堅果類、蔬菜類含鈣量很豐富，不但沒有動物性蛋白增加鈣質流失、高血脂肪的副作用，補充植物性食物的同時，也可攝取到鎂、維他命B、葉酸，這些都是維持骨骼健康需要的營養素。

【骨質疏鬆體檢｜身體檢查】▼10種高鈣蔬菜（按圖👇👇👇）

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鈣質是人體必需的營養，對骨骼及肌肉等方面都十分重要。除多吃奶類製品、豆類、海鮮及部份綠葉蔬菜吸收鈣質外，不少人都喜歡服用鈣片補鈣。究竟鈣片應如何選擇？服用鈣片有甚麼注意事項？鈣片應在餐前或餐後服用？

【骨質疏鬆體檢｜身體檢查】▼缺鈣全身出事？（按圖👇👇👇）

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【骨質疏鬆體檢｜身體檢查】建議定期進行骨質密度檢測

骨質疏鬆症會引致手腕、脊椎、髖骨、大腿骨出現脆性骨折；在大腿骨骨折案例中，有25%病患會在1年內因細菌感染而失去生命，75%病患則無法回到正常生活。可是，普羅大眾對骨質疏鬆的防護意識較低，一般女性都會進行胸部或子宮檢查，而忽略骨骼密度檢測，建議50歲或以上的女性，每3至4年便進行一次骨骼密度檢測，提早做出防範，避免情況惡化。

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