疫情易誘情緒病　及早求診免拖延病情

於香港，每7名香港人中便有1人患有情緒病，例如焦慮症及抑鬱症等，而加上近年長期在疫情的陰霾下生活，或更容易誘發情緒病。精神科專科汪嘉佑醫生指出：「疫情幾乎改變了所有人的生活模式，導致日常生活節奏紊亂，同時經濟環境轉差及失業率攀升，不少人因此而承受較大壓力，從而誘發情緒病。」

長留家中減社交增磨擦 抑鬱症對生活造成多方面影響

為了防疫，不少人經常逗留在家中，容易增加與家人間的磨擦，同時減少了與朋友接觸，孤獨感油然而生，更易誘發抑鬱症。汪醫生表示：「當患上抑鬱症時，患者會出現情緒低落及負面思想、難以入睡、疲倦及難以集中精神等情況，對家庭及工作等造成不同程度的影響。」

近年長期在疫情的陰霾下生活，不少人經常逗留在家中，容易增加與家人間的磨擦，同時減少了與朋友接觸，更容易誘發情緒病。（圖片：Shutterstock）

染疫增患抑鬱症風險 影響工作表現

不單環境可增加患抑鬱症的風險，有研究顯示， 一至兩成新冠肺炎康復者更會分別出現焦慮及抑鬱的症狀，而情況較常於患病後首3個月發生。汪醫生憶述，近期有名50多歲的男士受疫情影響而被縮減工時，以致收入減少，而孩子的學業安排亦受疫情影響，令他加倍憂慮，千斤重擔令他壓力倍增。即使後來經濟環境隨疫情放緩而好轉，患者亦沒有動力工作，開始對任何事情都不感興趣，而受新冠病毒感染後，患者的症狀更為明顯，最終求醫並確診抑鬱症。

延誤診治或增治療難度 治療協助患者重回生活軌道

汪醫生提醒：「延誤診治或增加治療難度，令患者需更長時間康復，抑鬱症更可令患者出現自殺念頭，絕對不能忽視。」目前治療抑鬱症主要以藥物為主，抗抑鬱藥可助調節腦部情緒系統的神經傳遞物質，例如血清素及去甲腎上腺素等，有助患者減輕負面情緒以及提升動力和集中力，醫生亦會視乎患者對藥物的反應而處方及調校藥物，或會安排物理性治療如腦磁激治療，利用磁力脈衝刺激腦內負責情緒控制的部位。除了藥物及物理性治療，心理治療以及社工輔導等亦可助患者改善情緒，協助患者盡快回復原有生活。

目前治療抑鬱症主要以藥物為主，有助患者減輕負面情緒以及提升動力和集中力。（圖片：Shutterstock）

保持心境開朗 宜掌握生活節奏

疫情反覆，醫學界亦就感染新冠肺炎後出現的抑鬱情況積極進行研究。如希望減低患上情緒病的風險，汪醫生建議大眾可計劃日程以盡量掌握生活節奏，並透過發掘興趣、如閱讀等方式充實行程，同時與親友以網絡等形式保持聯繫。面對互聯網的汪洋大海，亦建議以開放客觀的態度吸收新聞及社交媒體的資訊，以保持心境開朗。

（以上資訊由汪嘉佑醫生提供）