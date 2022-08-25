猴痘｜義男外遊西班牙5日 確診猴痘、新冠病毒、愛滋成全球首例

新冠疫情仍在全球肆虐，同一時間「猴痘」病毒在不同國家出現確診個案，近日一名36歲意大利男子，於西班牙外遊回國後，竟被驗出感染猴痘、新冠病毒、愛滋病，為全球首宗3種病毒同時確診的患者。



據《傳染病醫學期刊》（Journal of Infection）的病例報告，該名36歲意籍男子曾在今年1月確診新冠肺炎，康復後曾已完成新冠疫苗接種。之後在6月曾前往西班牙旅行5天，期間曾與男性發生無套性行為，返回義大利9天後，出現發燒、喉嚨痛、疲勞、頭痛及鼠蹊部發炎等症狀，因此立即前往醫院求醫。

男子出現症狀後3天，檢測到新冠病毒陽性。而確診幾小時後，他的左臂就開始出現皮疹，並在幾天內擴散到全身，於是再到醫院接受一系列的檢測，證實同時感染了新冠肺炎、猴痘和愛滋病。檢測結果發現愛滋病毒數量相當高，醫護人員從病毒數量研判，該男子應該是近期受到感染。

近日一名36歲意大利男子，於西班牙外遊回國後，竟被驗出感染猴痘、新冠病毒、愛滋病，為全球首宗3種病毒同時確診的患者。（Shutter Stock）

其後男子住院治療將近一週，出院時新冠病毒、猴痘已康復，但身上仍有小疤痕。而愛滋病部分則使用多替拉韋（Dolutegravir）、阿巴卡維（Abacavir）、拉米夫定（Lamivudine）等抗愛滋藥物持續治療中。

對此，義大利卡塔尼亞大學（University of Catania）的研究人員指出，這案例最大的重點，是凸顯了猴痘、新冠病毒的症狀可能重疊，在證實合併感染的狀況下，回溯病史、性習慣對於診斷的正確性至關重要。研究人員補充指，由於男子是全球首名猴痘、新冠病毒與HIV合併感染的案例，因此未有足夠證據佐證，這種病毒組合會加重患者的病情。

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