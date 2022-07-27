新冠肺炎｜4族群易重複感染　確診期間必做兩件事攝取足夠水分

隨著新冠疫情發展，染疫人數持續增加，也有不少確診者陸續康復，但由於新冠病毒不斷變異，已經感染過的患者也可能會出現重複感染的狀況。



什麼樣的人重複感染的機率較高？又該怎麼預防？台灣家庭醫學科醫師陳欣湄與營養師宋明樺在網路節目《明欣醫聊事》跟大家分享。

4族群易重複感染新冠（按圖了解 👇👇👇）

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確診康復不是沒事 4類人易重複感染

陳欣湄表示，確診過的人未來得到機率目前還無法證實，不過根據知名期刊專業人士統計發現，有4種族群較容易重複感染，分別為：

1. 女性族群：佔了統計資料的一半，根據觀察，女性再感染機率多了1.2倍。

2. 年齡層20-39歲的年輕族群：陳欣湄推測，原因之一可能是由於年輕人在第一次感染時，症狀普遍不嚴重，預防的心態鬆懈所導致。

3. 疫苗接種後超過120天（4個月以上）：打疫苗是為了降低確診後變成中重症的情況，根據統計，接種後超過90天保護力下降44%，再過一個月會降到34%。

4. 第一線醫療人員：容易接觸病患。

陳欣湄提醒，如果符合上述兩種以上的民眾，或是打疫苗超過3個月，防疫心態不能馬虎，務必更加小心；而至今還沒確診的民眾，也不能掉以輕心，平時要做好防護。

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確診必做兩件事 抗新冠營養素不可少

無論確診前後，或是確診過程中身體不舒服、擔心有後遺症，營養補充都非常重要。宋明樺表示，尤其在確診當下，隔離中時間最多，應做好兩件事：

1. 儘可能多休息：有些人會在家追劇、或利用時間繼續工作，可能會讓身體無法好好備戰，應充分休息。

2. 攝取足夠的營養及水分：確診時難免心情低落，或是出現上呼吸道症狀（如喉嚨痛），都會影響進食量，此時飲食最重要的是熱量要夠，非常時期不強求均衡，能吃就吃，並盡量挑選軟、涼、流質的食物，如豆腐花、愛玉、雪糕、乳酪，少量多餐，將熱量拉起來，也可適時搭配保健品補充營養，並注意多喝水，可加點蜂蜜；薄荷成分的喉糖對紓緩疼痛也有效果。

陳欣湄補充說道，營養素能幫助縮短病程及減緩症狀，一般生活時也要多吃原型食物，透過多元的食物來源攝取。她也將醫學文獻證實與對抗COVID-19相關的營養素整理出圖表，從最相關階層（LEVEL1）由上往下排列，包括：

LEVEL1：鋅、維他命D、益生菌、Omega-3

LEVEL2：維他命C

LEVEL3：硒、維他命B群

（註：以上僅列出常提及、身體必需的元素，無法將全部文獻相關之營養文章列入）。



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