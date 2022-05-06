新冠肺炎｜提升免疫力預防感染重症　專家建議補充8類保健品

過去新冠肺炎確診案例眾多，讓人時刻擔心被隔離或染疫確診。面對病毒，若身體免疫調節力不好甚至免疫力低下，都可能讓病毒趁虛而入造成重症。因此決戰疫情，最重要的是免疫力！



台灣專科醫師陳潔雯說，防疫期間強化免疫系統是抗疫關鍵，而吃對營養素則影響免疫功能運作，建議可以透過日常保健補充8大居家常備保健品，增強人體免疫力。

8類保健品防新冠重症（按圖看清）

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1. 緩釋型維他命C

維他命C對於健康有益的相關臨床研究非常多，其中，在這場抗疫戰爭中，維他命C具備超強抗氧化能力，可提升身體的抗病力，以及有助於維持細胞排列的緊密性，適合病後調養，成為居家照護中必備營養補充品之一。但人體無法自行合成維他命C，必須從飲食中攝取。水果雖富含維他命C，但現代人外食頻率高，常無法足量攝取，需靠額外營養品補充。而選擇緩釋型維他命C，能解決水溶性維他命容易流失的問題。

2. 高單位維他命D

維他命D有調節免疫細胞的功能，外國已有研究報告指出，若體內的維他命D濃度高，可降低感染新冠肺炎的機率和重症率。而想要攝取足夠的維他命D，比起「曬太陽」和「飲食」，更有效率的方式是從保健營養品取得。維他命D主要分為D2、D3兩種，在人體中兩者都能促進鈣質吸收，但D3維持體內維他命D濃度效率比維他命D2佳，補充量上建議選擇800IU維他命D3能有效維持體內維他命D濃度。

3. 維他命A

病毒透過飛沫、氣溶膠傳染，首當其衝的免疫防線就是黏膜，因此，保護黏膜也是抗疫關鍵之一。適度補充維他命A，能讓呼吸系統黏膜修復，並減少病原菌、病毒進入體內的機會。然而飲食上雖能從紅蘿蔔、菠菜、椰菜花、豬肝與南瓜等食物取得，但現代人外食居多，更有效率的方式是每天吃1顆緩釋型綜合維他命，讓抗疫營養素攝取更便利。

免疫力愈高愈好？（按圖）

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4. 接骨木莓

接骨木莓是接骨木樹的深紫色漿果，在歐洲被視為家戶必備的草藥，被用來提升免疫、增強體力，也會做為病後補養之用，又有「老百姓的藥箱」之稱。其富含維他命C、生物類黃酮（如槲皮素、芸香苷等、花青素）等重要營養素，不僅能治療感冒、對付流感，大幅縮短病程，甚至也能抵抗新型冠狀病毒COVID-19。

5. 高濃度魚油

補充魚油一直是維持健康的趨勢，而高濃度魚油更是防疫關鍵。因為當感染時，免疫系統在對抗病毒的同時，會促使發炎因子、過氧化物質、細胞激素大量釋放，若無法平衡控制，常會造成「免疫風暴」等致命狀況。而魚油所含的Omega-3不飽和脂肪酸（EPA和 DHA），能調節免疫作用，有助於對抗發炎反應，建議養成餐後服用魚油習慣，降低感染後炎症的風險。

6. 益生菌

腸道是人體免疫系統的重要防線，人體有7成的免疫細胞都在腸道內，新冠肺炎常見症狀之一「腹瀉」，也與腸道健康息息相關。想維持腸道健康，攝取益生菌是必備的工作，益生菌種類則建議選擇有針對上呼吸道或過敏症狀做過臨床實驗，像是副乾酪乳桿菌 （Lactobacillus paracasei）、發酵乳桿菌 (Lactobacillus Fermentum)、鼠李糖乳桿菌 （Lactobacillus rhamnosus）等，持續每天補充，維持腸道健康、強化免疫力。

7. 靈芝搭配酵母β-葡聚醣

自古以來，靈芝就是珍貴藥材，具備很高的藥用價值，其中，又以活性多醣體、三萜類為增強抵抗力的關鍵成分。臨床研究發現，靈芝功效可以活化巨噬細胞、增加免疫能力，但要注意的是「靈芝子實體」才有完整的功效成分。另外對於免疫調節有幫助的是酵母β-葡聚醣，專利萃取自酵母，含有（1,3/1,6）-β-D-葡聚多醣體含量高達75%，兩者合而為一更能為健康撐起保護傘。

8. 紫錐菊

紫錐菊，又稱為紫錐花，其具有的免疫活性功效透過巨噬細胞、纖維母細胞的活化，以及促進呼吸道白血球的聚集，和抗氧化及清除自由基之效，能達到免疫調節、增強免疫之效，有利於減緩上呼吸道感染症狀，縮短病程，為身體打造健康防護罩。

最後，台灣醫師陳潔雯提醒，人體的免疫系統仰賴每天攝取的營養素運作，除了飲食均衡搭配補充保健品為健康打底，還要保有良好運動習慣、正常生活作息，才能為健康做好防護，增強抵抗力、降低染疫風險。

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