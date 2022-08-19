新冠肺炎｜確診者易眼睛不適！中醫傳授明目防疫茶、3大穴位緩解

根據澳洲研究顯示，新冠肺炎確診病患有11％出現至少一種眼睛不適症狀，且平均每小時猛揉眼睛次數高達7.2次；中醫師建議可以用菊花、桑葉等泡成明目防疫茶，補充水分同時護眼，可減緩眼睛發紅、發癢等症狀；而經外奇穴大骨空、鳳眼和明眼穴都位在手部大姆指，平常可以多按、多刺激，緩解眼睛不適。



台灣中醫師吳明珠表示，很多確診者透過視頻看舌頭時，會發現眼白有血絲、眼睛紅，患者也自述眼睛幹，有的小朋友更是因為眼睛癢會拼命揉眼睛，這和澳洲研究不謀而合，大約1／10患者有眼睛幹、癢和紅眼症。

明目防疫茶、3大奇穴緩解眼睛不適（按圖了解👇👇👇）

+ 9

明目防疫茶：菊花、桑葉、枸杞、決明、淮山

就中醫觀點，眼白血絲跟肺部有關，所以茶飲可選擇菊花和桑葉等清肝明目的藥材，尤其桑葉可以入肺經和肝經，明目之外還能防疫。吳明珠指出，病毒入侵人體會引起發炎、風熱性感冒，所以眼白的結膜才會呈現紅色，而肝臟對抗病毒也會很累，桑葉對防疫和頭痛發熱特別有效，口乾舌燥、咳不出痰，都可以用桑葉來潤肺清熱，而且味道也好。至於菊花則是能改善眼睛分泌物，不過這2種藥材都偏涼，所以可以加上曬乾的山藥「淮山」，再搭配改善乾眼症的枸杞，以及可降血脂、潤腸、緩解青光眼、紓緩眼睛脹和乾眼症的決明，泡成一壺明目防疫茶喝，既可補水又能護眼。

比例部分，菊花、淮山跟決明都是3錢，桑葉和枸杞子則是1.5錢，加水煮成茶飲即可。

相關文章：護眼｜長時間用電腦致用眼過度酸澀疲勞？5招護眼方法明目又醒腦👇👇👇

+ 6

3大奇穴在大拇指 多刺激緩解眼部不適

吳明珠也建議，眼睛不舒服可以刺激3大經外奇穴：大骨空、鳳眼和明眼穴。大骨空顧名思義，就是在骨頭縫隙中，握拳後大拇指第一指節彎曲處的中間點，凹陷處就是大骨空。此穴位對白內障、眼睛紅、熱、流鼻血、腸胃炎、嘔吐、頭痛等都有效，可以用指甲弓去按壓刺激，同時眨眼引導，按到有酸刺感即可。

鳳眼穴則是在同一個彎曲指節的外側、明眼穴則是在內側，這2穴位可以雙手拇指互相摩擦，同時讓眼睛休息，刺激到有酸脹感為止，也可以使用刮痧板3個穴位一起刮，幫助緩解眼睛不適。

延伸閲讀：

染疫咽痛如刀割，中藥噴喉散助緩解！嘴破牙艱痛也管用

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」