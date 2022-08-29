酒精｜研究指飲酒釋損害DNA物質致乳癌 無分男女1招自我檢查

引發癌症的因素有不同方面，英國最新有研究顯示酒精原來會釋放損害DNA的物質，若女性經常喝酒，則可能引致乳癌。當地調查發現每5名女性中，就有4人不知道酒精可引致乳癌，即是8成人都不清楚兩者間的關係。



英國南安普敦大學 （University of Southampton）最新研究顯示，酒精會提升荷爾蒙水平，釋放損害DNA的化學物質，促進腫瘤生長。研究人員相信，5至11%的乳癌個案是由喝酒引起，比起滴酒不佔的女性，在1000名每日飲1或2大杯酒 (6 unit) 的女性中，就有可能增加27宗患癌個案。

調查中，還有約1/3的女性表示，若知道如何預防癌症，她們會更願意進行篩查。但也有少於30％的女性了解肥胖會增加患乳癌的風險；只有一半的女性知道吸煙是患癌的高危因素。

南安普敦大學也曾訪問了238名正在進行乳癌診斷的人，包括103名到乳房專科診所求診的女性、102名進行篩查的女性和33名英國國民保健署 （NHS） 乳房健康中心的職員。當中只有16％（16位）進行篩查的女性、23％（23位）求診女性和52％（17位）職員知道酒精是會令患癌風險增加。

日飲1支啤酒乳癌風險增1.74倍

早前日本A10 Lab的研究找出了當地女性患乳癌的風險，與飲酒的頻率、每天飲酒量之間的關係。研究將15萬8164名（約16萬名）女性的飲酒頻率分成4組，分別是：「不飲（曾經飲過但現在不飲）」、「每週飲1日以下」、「每週飲1日以上4日以下」，以及「每週飲5日以上」。

而每日飲酒量就統一換算成乙醇，並分成「不飲」、「11.5克以下」、「11.5克至23克」，以及「23克以上」。結果發現，停經前飲酒的頻率和量會影響患乳癌的風險，和不飲酒的人比較，近乎每天飲酒的女性患乳癌風險為1.37倍，假如每日的飲酒量是23克以上，風險更是高達1.74倍。

是次研究找出了日本女性患乳癌的風險，與飲酒的頻率、每天飲酒量之間的關係。（按圖👇👇👇）

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乳癌無分男女？

乳癌為本港女性中最常見的癌症，同時亦為第三號的女性癌症殺手。據香港癌症資料統計中心最新數據顯示，乳腺癌為本港女性中最常見的癌症，2019年有4,761宗發病個案，發病個案患者的年齡中位數為58歲。乳腺癌同時亦為第三號的女性癌症殺手，僅次於肺癌及大腸癌，2019年的死亡個案為852宗。

乳癌並不是女性專利，同樣具有乳房、乳腺組織的男性也有罹患乳癌的可能性。男性罹患乳癌的發生率雖然比女性低，但因為乳房構造的關係，癌細胞擴散得更快，死亡率也高於女性，亦需注意。

男性該如何檢查乳房異狀？（按圖👇👇👇）

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▼同場加映：預防乳癌飲食貼士（按圖👇👇👇）