防疫措施｜4.21恢復晚市堂食 限聚令寬至4人 睇戲食爆谷有咩要求?

政府周四(14日)早上宣布自4月21日起實施的三階段放寬社交距離措施細節，當中包括限聚令放寬至4人、恢復晚市堂食等。戲院及健身中心等亦會重開，不過如果想一邊看電影一邊吃爆谷，卻有一些額外要求。

政府今日（21日）宣布，最快4月21日起逐步放寬晚市堂食及四人一枱。（孔繁栩攝）

恢復晚市堂食至晚上10時

特首林鄭月娥等官員周四(14日)早上在抗疫記者會上，宣布了一系列自4月21日起首階段的社交距離放寬措施，當中包括：

．解除兩戶以上私人地方進行多戶聚集的限制令

．公眾地方2人限聚令放寬至4人



涉及餐飲業務處所的措施包括：

．恢復晚市堂食，食肆堂食延長到晚上10時

．同桌顧客上限由2人放寬至4人

．宴會人數上限放寬至20人

．酒吧/酒館於首階段暫繼續關閉

．上述餐飲業務處所員工每3日進入處所前需進行一次快測



▼同場加映，7款紓緩疫後喉嚨痛茶飲：（按圖看清👇👇👇）

+ 22

相關文章：喉嚨痛｜染疫喉嚨劇痛點紓緩？7款居家藥材可焗茶 男女老幼都啱飲

健身室4月21日起重開。(資料圖片)

重開健身室等處所 運動期間仍需戴口罩

此外，以下表列處所亦可自4月21日起重開：

．室內及室外場所體育處所，如康文署轄下體育處所（暫未包括公眾泳池、泳灘）

．健身中心

．美容院、按摩院

．公眾娛樂場所，包括主題公園、電影院、家庭娛樂中心等

．遊樂場所，包括桌球室、溜冰場等

．遊戲機中心

．活動場所

．宗教處所

．康文署文化設施，如公共圖書館、博物館及演出場地等



上述重開的表列處所，大致上4人一組及容納量50％限制，容許隊際運動，如非必要，如進食或美容院面部護理等，所有人在處所內都必須戴口罩，包括做運動時仍要佩戴口罩。

當中，個別戲院可在部份影院內恢復飲食，但需符合以下條件：

．有關戲院的所有員工須打齊3針，或持有醫學豁免證明書，或是已打2針的康復者

．個別影院的同場所有入場顧客須打齊3針，除12歲以下小童或過去3個月內的康復者



而本地遊不超過30人的旅行團，4月21日起亦可恢復，員工要打齊3針。旅客在出團當日須做快測，如所有旅客均符疫苗通行證要求，每團人數可放寬至100人。

▼同場加映，理大「康復八式」助疫後斷尾：（按圖看清👇👇👇）

+ 2

相關文章：居家抗疫｜疫後康復仍乏力恐疲勞綜合症？理大「康復八式」助斷尾